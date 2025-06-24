Закрыто уголовное дело о сносе дома с жильцами в Баку

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Уголовное дело, возбужденное в связи с незаконным сносом жилого дома в Ясамальском районе Баку, в котором находились люди, закрыто, стороны заключили мировое соглашение.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали в марте руководителя и двух сотрудников компании-застройщика Melissa Group после попытки снести частный дом, в котором находились люди. Юрист указал на неправомерность сноса недвижимости вопреки воле собственников. По данному делу были арестованы руководитель компании Галиб Мамедов и водитель экскаватора Гала Эйнуллаев.

Водитель экскаватора Гала Эйнуллаев, задержанный в связи с незаконными работами по сносу дома в Ясамальском районе Баку, освобожден из-под стражи. Уголовное дело закрыто после достижения соглашения между потерпевшей стороной и строительной компанией Melissa Group, пишет 23 июня Oxu.az.

Ранее под домашний арест был отправлен руководитель компании Галиб Мамедов. О снятии с него ограничений в связи с закрытием дела не сообщается.

Напомним, в январе ЕСПЧ обязал власти выплатить около 1,7 миллиона евро компенсации за нарушение прав собственности, в частности, за снос домов под строительство "Зимнего бульвара" в Баку.

В мае 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch потребовала прекратить принудительное выселение жителей Баку и снос их жилья. Правозащитники также потребовали от властей предоставить выселенным людям справедливую компенсацию.

Ранее, в феврале 2012 года, Human Rights Watch представила доклад о массовом нарушении прав собственности жителей Баку. В докладе сообщалось о фактах принудительного отъема собственности граждан на четырех участках: за дворцом имени Гейдара Алиева, где строился "Зимний бульвар", на территории около площади Флага, где возводился концертный комплекс Crystal Hall, на проспекте Нефтяников и на проспекте Азадлыг, где строились многоэтажные здания.

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