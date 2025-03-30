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03:37, 30 марта 2025

Два человека арестованы в Баку из-за попытки снести дом с жильцами

Бульдозер сносит дом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку арестовал на месяц руководителя строительной компании Melissa Group Галиба Мамедова и водителя экскаватора Галу Эйнуллаева в связи с попыткой незаконного сноса жилого дома.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали руководителя и двух сотрудников компании-застройщика Melissa Group после попытки снести частный дом, в котором находились люди. Юрист указал на неправомерность сноса недвижимости вопреки воле собственников.

Руководитель строительной компании Melissa Group Галиб Мамедов арестован на один месяц по ходатайству следственного органа. Ему предъявлено обвинение по статье 186.2.1 (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением крупного ущерба потерпевшему) Уголовного кодекса Азербайджана, пишет 29 марта Oxu.az.

Адвокаты Мамедова ходатайствовали об освобождении под домашний арест, но суд отклонил их ходатайство.

Кроме того, 29 марта Хатаинский районный суд избрал меру пресечения машинисту экскаватора Гале Эйнуллаеву, который осуществлял снос дома. Он также арестован на один месяц.

Напомним, в январе ЕСПЧ обязал власти выплатить около 1,7 миллиона евро компенсации за нарушение прав собственности, в частности, за снос домов под строительство "Зимнего бульвара" в Баку.

В мае 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch потребовала прекратить принудительное выселение жителей Баку и снос их жилья. Правозащитники также потребовали от властей предоставить выселенным людям справедливую компенсацию.

Ранее, в феврале 2012 года, Human Rights Watch представила доклад о массовом нарушении прав собственности жителей Баку. В докладе сообщалось о фактах принудительного отъема собственности граждан на четырех участках: за дворцом имени Гейдара Алиева, где строился "Зимний бульвар", на территории около площади Флага, где возводился концертный комплекс Crystal Hall, на проспекте Нефтяников и на проспекте Азадлыг, где строились многоэтажные здания.

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Автор: "Кавказский узел"

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