Конфликт Алаудинова и Гавриила улажен по указке "сверху"

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Конфликт между Алаудиновыи и Гавриилом получил больший резонанс, чем могли предположить его участники, и стремительное примирение связано с воздействием "сверху" как на главу спецназа "Ахмат", так и схиигумена и православных активистов, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", представители движения "Сорок Сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". Власти заставили православных активистов и Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция была выгодна обеим сторонам для пиара, указали аналитики. Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом Гавриилом за слова о его умственных способностях. Гавриил заявил, что у него "нет разногласий" с Алаудиновым после личной встречи, а его высказывание о мусульманах "неправильно поняли".

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что "старшие товарищи", которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Сотрудник Исследовательского Центра Адама Смита политолог Сергей Бойко, сотрудница исследовательского центра Сова* Ольга Сибирева и директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордемского университета Сергей Чапнин прокомментировали "Кавказскому узлу" конфликт между Апти Алаудиновым и отцом Гавриилом.

История с извинениями Алаудинова в адрес Гавриила - это отражение нового баланса сил, в котором вес чеченских силовиков существенно уменьшился, считает Сергей Бойко. "Плюс чеченские политические консультанты пытаются абсорбировать такие фигуры как Гавриил. Но про то, что это один идеологический проект ещё рано говорить. Скорее просто дополнительная обработка информационного повода", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нельзя исключать, что попытка нападения православных активистов на столь значимую фигуру, как Алаудинов, это пробный шар, чтобы понять, насколько далеко можно зайти в давлении на мусульман

Все действующие лица этой истории преследовали свои сиюминутные интересы и не ожидали такого большого резонанса, считает Ольга Сибирева.

"Нельзя исключать, что попытка нападения православных активистов на столь значимую фигуру, как Алаудинов, это пробный шар, чтобы понять, насколько далеко можно зайти в давлении на мусульман", - полагает Сибирёва.

Но даже если это так, то стоящим за "Сорока Сороков" авторам этой идеи результат явно не понравился, и они предпочли отыграть назад, отметила она. "Однако мне кажется, что глупость и необдуманность в данном случае все-таки более вероятны, чем сложные идеологические расчеты", - подчеркнула Сибирёва.

Перебранка Алаудинова с Гавриилом - это пример "управляемого конфликта", считает Сергей Чапнин.

"Публичный конфликт, а затем стремительное публичное примирение схиигумена Гавриила и поддержавших его активистов движения "Сорок Сороков" с одной стороны и Апти Алаудинова с другой – это яркий пример управляемых конфликтов в государстве, которое жестко контролирует все сферы жизни общества, в том числе и межрелигиозные отношения. Я бы даже сказал, что это классический пример непрямого и вполне эффективного управления конфликтами. Мы видим, как случайно, буквально на пустом месте возник конфликт между православными и мусульманами: видео проповеди Гавриила из YouTube завирусилось и получило широкое распространение, на него возникла резкая, хамская реакция мусульманина, Гавриила тут же поддержали православные активисты, но осудили церковные власти, включая патриарха, а затем… все стремительно помирились, и всё закончилось. Оказывается, что "на самом деле" никаких проблем нет", – рассказал Чапнин.

Все они сыграли спектакль примирения как по нотам

По его словам, дело прежде всего в том, что все участники конфликта – люди системные. "Если получают приказ из администрации президента или даже непосредственно от своих начальников или кураторов, то исполняют его моментально и беспрекословно. Это касается не только офицера и чиновника Минобороны Апти Алаудинова, это касается и схиигумена Гавриила и его начальника епископа Панкратия, и лидера "Сорока Сороков" Андрея Кормухина, и других православных активистов, и даже патриарха Кирилла. Все они сыграли спектакль примирения как по нотам. И только "враги России не оставляют желания спровоцировать православных и мусульман на конфликт, а по возможности даже на силовое противостояние". Эти слова, как будто бы прямо взятые из кремлевской методички, произнес патриарх Кирилл, комментируя конфликт", – пояснил Чапнин.

"Гоните прочь всех тех, кто под предлогом "заботы" о русских, о русской культуре, о православной церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. Это провокация! Очень важный фактор сохранения единства нашего народа — это добрые отношения между православными и мусульманами, как, впрочем, и между всеми религиями и конфессиями. Если нет экстремизма в этих религиях и конфессиях, то мы, конечно, развиваем отношения с ними" - привело 16 июня слова патриарха Кирилла РИА "Новости".

Тем не менее, по мнению Чапнина, недооценивать этот конфликт не стоит.

"Не секрет, что в отношениях между православными и мусульманами в России растет напряжение. Выскажу осторожное предположение, что со стороны православных патриотов, которые поддерживают <военные действия на Украине>, растет недовольство общей позицией мусульманской уммы, которая не считает эту войну своей войной, а лишь войной двух государств-кафиров. Задача православных патриотов – заручиться реальной, а не декларативной поддержкой мусульман. Не исключено, что и государство тоже будет использовать этот улаженный конфликт для того, чтобы подталкивать мусульман к более патриотической позиции", – резюмировал Чапнин.

В контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений конфликт Алаудинова и Гавриила стал примечательным случаем: в течение многих лет чеченские чиновники требовали публичных покаяний от своих оппонентов, но не приносили их сами, даже когда звучали такие призывы. Подробности этой практики описаны в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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