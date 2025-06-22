Четверо военных из Карачаево-Черкесии убиты в боевых действиях

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Николай Чаринцев, Дмитрий Кобышев, Александр Ревякин и Александр Тихонов убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 129 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 125 бойцов из Карачаево-Черкесии.

В Черкесске на Стене памяти защитников рубежей Отечества размещены таблички с именами Николая Чаринцева, Дмитрия Кобышева, Александра Ревякина и Александра Тихонова, убитых в военной операции на Украине. Их близким переданы награды, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское погрануправление.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 129 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.