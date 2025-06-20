×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:04, 20 июня 2025

Житель Анапы получил срок по обвинению в госизмене

Виктор Мосиенко общается по видеосвязи. Фото: https://24krasnodar.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 17 годам колонии жителя Анапы Виктора Мосиенко, признав его виновным в госизмене и попытке диверсии.

Житель Анапы Виктор Мосиенко приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о госизмене и организации диверсии на железнодорожной дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Белгородской области.

По данным ведомства Мосиенко "по указанию украинского куратора" готовился к диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на участке железнодорожного полотна, после чего планировал покинуть Россию, говорится в публикации.

64-летний Виктор Мосиенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном. "С первой минуты своего задержания я давал признательные показания и сотрудничал со следствием, в содеянном я раскаиваюсь в полном объеме... Я сожалею, что все это случилось. Все, что прокуратура зачитала [в обвинительном заключении], я со всем согласен", - приводит его слова ТАСС.

По версии следствия, Мосиенко готовил диверсию на железной дороге в Белгородской области и приехал в Белгород из Анапы. Он снял номер в местной гостинице, получил от куратора фотографии места предполагаемого подрыва, извлек из тайника взрывное устройство, для которого выкопал яму под мостом, но был задержан сотрудниками ФСБ во время установки взрывного устройства, пишет агентство.

"Кавказский узел" писал о других случаях преследования жителей юга России по статье о госизмене. Так, в мае суд приговорил 25-летнего жителя Краснодара к 8,5 года колонии, признав его виновным в покушении на госизмену. 

В конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание подозреваемого в вымогательстве денег у вдовы военного. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
21:37, 19 июня 2025
Кубанский депутат заподозрен в вымогательстве денег у вдовы военного
Работы по очистке береговой линии в поселке Джемете. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
19:57, 19 июня 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы
Валерий Клименченко в Южном окружном военном суде. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"
18:58, 19 июня 2025
Миграционная служба Армении отказалась предоставить убежище активисту из России
04:51, 19 июня 2025
Туапсинцы пожаловались в прокуратуру на самоуправство управляющей компании
02:53, 19 июня 2025
Коммунист Сафронов вступил в борьбу за пост губернатора Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Подросток. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
20 июня 2025, 10:05
Подросток арестован на Ставрополье по делу о терроризме

Самвел Карапетян. Фото: APA Group
19 июня 2025, 16:03
Бизнес Карапетяна в Армении оказался под давлением после его ареста

Юсуп Умавов. Фото: https://riadagestan.ru/
19 июня 2025, 12:41
Мэр Махачкалы подал в отставку

Родственники пропавших без вести блокируют движение на проспекте Баграмяна. 19 июня 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/889252.html
19 июня 2025, 10:49
Родные пропавших бойцов потребовали отменить отставку главы СНБ Армении

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше