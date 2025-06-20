Житель Анапы получил срок по обвинению в госизмене

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Суд приговорил к 17 годам колонии жителя Анапы Виктора Мосиенко, признав его виновным в госизмене и попытке диверсии.

Житель Анапы Виктор Мосиенко приговорен к 17 годам лишения свободы по делу о госизмене и организации диверсии на железнодорожной дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Белгородской области.

По данным ведомства Мосиенко "по указанию украинского куратора" готовился к диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на участке железнодорожного полотна, после чего планировал покинуть Россию, говорится в публикации.

64-летний Виктор Мосиенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном. "С первой минуты своего задержания я давал признательные показания и сотрудничал со следствием, в содеянном я раскаиваюсь в полном объеме... Я сожалею, что все это случилось. Все, что прокуратура зачитала [в обвинительном заключении], я со всем согласен", - приводит его слова ТАСС.

По версии следствия, Мосиенко готовил диверсию на железной дороге в Белгородской области и приехал в Белгород из Анапы. Он снял номер в местной гостинице, получил от куратора фотографии места предполагаемого подрыва, извлек из тайника взрывное устройство, для которого выкопал яму под мостом, но был задержан сотрудниками ФСБ во время установки взрывного устройства, пишет агентство.

"Кавказский узел" писал о других случаях преследования жителей юга России по статье о госизмене. Так, в мае суд приговорил 25-летнего жителя Краснодара к 8,5 года колонии, признав его виновным в покушении на госизмену.

В конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.