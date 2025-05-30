Житель Кубани получил срок за попытку перейти на сторону Украины

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Суд назначил жителю Краснодара восемь лет и шесть месяцев строгого режима, признав его виновным в покушении на госизмену.

Дело 25-летнего жителя Краснодара рассматривал Брянский областной суд.

Согласно версии обвинения, молодой человек был не согласен с действиями российских военных в отношении Украины и решил перейти линию фронта, чтобы воевать против вооруженных сил России.

Как установил суд, в сентябре 2024 года мужчина приехал в Брянскую область, чтобы перейти границу с Украиной, но был задержан пограничниками, говорится в сообщении официального Telegram-канала судов региона. Ему предъявили обвинение по двум уголовным статьям - о покушении на незаконное пересечение границы и о покушении на госизмену.

Приговор краснодарцу оглашен сегодня, суд назначил ему восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима с годом ограничения свободы. В сообщении суда отмечается, что молодой человек полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

В карточке дела на сайте суда имя обвиняемого скрыто. В суд дело поступило в апреле, до приговора состоялось только три заседания.

"Кавказский узел" писал о других случаях преследования жителей юга России по статье о госизмене. Так, в конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

В Кабардино-Балкарии силовики в мае объявили официальное предостережение 26-летнему мужчине, который, по их сведениям "собирался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии".

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