Силовики отчитались о предотвращенном вступлении жителя Кабардино-Балкарии в украинскую армию

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Житель Кабардино—Балкарии намеревался принять участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил, заявило управление ФСБ по региону.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе арестован местный житель, который, по данным следствия, переводил деньги одной из структур вооруженных сил Украины, он подозревается в госизмене

26-летнему жителю Чегемского муниципального района объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей о государственной измене (статья 275 УК).

По версии УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике, житель региона поддерживал контакты с представителем специальной службы Украины и собирался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. «В результате принятых мер совершение преступления своевременно предотвращено», - цитирует сообщение силовиков РИА «Кабардино-Балкария». Избрана ли мера пресечения для подозреваемого, ведомство не сообщило.

Отметим, что статья «Государственная измена» предусматривает наказание от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или пожизненным лишением свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

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