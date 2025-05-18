Житель Туапсе заподозрен в государственной измене

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В Туапсе арестован местный житель, который, по данным следствия, переводил деньги одной из структур Вооруженных сил Украины, он подозревается в госизмене.

По данным спецслужб, 34-летний туапсинец переводил деньги в криптовалюте на поддержку одной из структур ВСУ, которая запрещена в России.

Выяснилось, что он сам связался с представителями "Русского добровольческого корпуса" (признаны в России террористической организацией), пишет 16 мая "Коммерсант" со ссылкой на управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

В переписке с членами упомянутой организации житель Туапсе выразил готовность оказывать им поддержку и выполнять различные поручения на территории Кубани. При обыске у него дома было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), сообщает "Живая Кубань".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

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