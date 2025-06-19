Кубанский депутат заподозрен в вымогательстве денег у вдовы военного
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Депутат Динского района Кубани задержан по подозрению в том, что вымогал у вдовы погибшего военнослужащего деньги за эвакуацию тела ее супруга из зоны военной операции на Украине.
Как писал "Кавказский узел", к 16 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 762 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
О задержании силовиками 41-летнего жителя Краснодара, обманувшего вдову военнослужащего, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Росгвардия Краснодарского края.
"Сотрудники СОБР «Беркут-Юг» регионального управления Росгвардии оказали содействие коллегам из МВД России при задержании 41-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в мошеннических действиях по отношению к вдове военнослужащего", - сообщило ведомство.
Мужчина подозревается в том, что под предлогом содействия в эвакуации из зоны специальной военной операции тела погибшего требовал у его вдовы 7 млн рублей, а в ходе переговоров с ней снизил стоимость своих услуг до 2 млн рублей.
Задержанный оказался депутатом из Динского района, сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах ГТРК "Кубань".
Подозреваемый был задержан на парковке в центре Краснодара после получения денег от вдовы военного, при этом он оказал сопротивление силовикам, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. В действиях депутата усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), пишет "Утренний Юг".
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