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21:37, 19 июня 2025

Кубанский депутат заподозрен в вымогательстве денег у вдовы военного

Задержание подозреваемого в вымогательстве денег у вдовы военного. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Динского района Кубани задержан по подозрению в том, что вымогал у вдовы погибшего военнослужащего деньги за эвакуацию тела ее супруга из зоны военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 762 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.


О задержании силовиками 41-летнего жителя Краснодара, обманувшего вдову военнослужащего, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Росгвардия Краснодарского края.

"Сотрудники СОБР «Беркут-Юг» регионального управления Росгвардии оказали содействие коллегам из МВД России при задержании 41-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в мошеннических действиях по отношению к вдове военнослужащего", - сообщило ведомство.

Мужчина подозревается в том, что под предлогом содействия в эвакуации из зоны специальной военной операции тела погибшего требовал у его вдовы 7 млн рублей, а в ходе переговоров с ней снизил стоимость своих услуг до 2 млн рублей.

Задержанный оказался депутатом из Динского района, сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах ГТРК "Кубань".

Подозреваемый был задержан на парковке в центре Краснодара после получения денег от вдовы военного, при этом он оказал сопротивление силовикам, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. В действиях депутата усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), пишет "Утренний Юг".

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Автор: "Кавказский узел"

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