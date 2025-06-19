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03:52, 19 июня 2025

Беженцы из Карабаха потребовали социального жилья для малочисленных семей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предложения властей Армении по обеспечению жильем беженцев из Карабаха не учитывают интересы одиноких людей и маленьких семей, которые не могут выжить без финансовой поддержки, заявили участники встречи с активистами Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха. 

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха после длительной акции протеста убедил правительство Армении принять ряд предложений по обеспечению вынужденных переселенцев жильем, хотя самые важные предложения, по словам активистов, были отклонены. Изменения жилищной программы, на которые согласились власти, не решат насущных проблем многих беженцев, заявили вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. 

Совет по защите прав народа Нагорного Карабаха обсудил с правительством Армении вопрос социального обеспечения малочисленных семей беженцев. Одинокие беженцы и семьи из двух-трех человек не могут приобрести жилье по условиям жилищной программы, такие семьи получают минимальную финансовую помощь для аренды жилья и коммунальных выплат и столкнутся с серьезными проблемами после прекращения этих выплат в июле, заявили беженцы, встретившиеся 17 июня в Ереване с активистами. 

На встрече с группой беженцев представители Совета рассказали о переговорах, которые они ведут с правительством Армении по проблемам малочисленных семей. По словам представителя Совета Апреса Маргаряна, ряд предложений по решению проблем маленьких семей еще обсуждается. Так, активисты предложили предоставлять таким семьям или одиноким людям жилищные сертификаты с фиксированной суммой. Правительство Армении, в свою очередь, предложило разработать для них специальную программу по аренде жилья, чтобы сумма жилищного сертификата выплачивалась этой категории беженцев не для покупки жилья, а для аренды. Совет посчитал такое предложение неприемлемым.

“Сейчас мы проводим встречи с народом Арцаха в разных городах Армении, чтоб разработать новые предложения, и исходя из всех ответов от правительства, мы объявим план наших дальнейших действий. Но уже сейчас мы заявляем, что будем продолжать бороться за свои права. 23 июня Совет выступит с заявлением и сообщит о предстоящем большом митинге. Ожидаем активного участия как арцахских армян, так и наших соотечественников, проживающих в Армении”, - заявил в своем выступлении Апрес Маргарян.

Одинокие беженцы и бездетные пары на встрече с активистами призвали добиваться от властей реализации программы социального жилья для них и продолжения выплат по программе “40+10”, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” член Совета Сильвард Маргарян из Степанакерта. 

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья, и начали протесты против решения властей о сокращении программы помощи.

Молодая беженка из Нагорного Карабаха Марианна Габриелян - медиа-работник, искусствовед и специалист в области иностранных языков. Девушка живет вместе со своими родителями, пенсионерами с инвалидностью. Марианна нашла работу в Ереване, вместе с родителями она арендует двухкомнатную квартиру на окраине столицы, где есть постоянное транспортное сообщение с центром. 

"Я не представляю, как мы будем жить, если прекратят соцвыплаты. Перебраться в отдаленное село, где жилье стоит меньше, чем в городе? Скажем, я найду работу в какой-то  сельской школе, но что будут делать родители? После исхода из Арцаха их здоровье ухудшилось настолько, что даже ходят с трудом, огородик обрабатывать они не смогут. Медицинский уход, постоянный и качественный, я не найду для них в селе. Если сертификат получим, то каждый получит по 3 миллиона, а купить жилье в Ереване на 9 миллионов невозможно. Ипотеку мне не дадут, так как у меня низкая зарплата. Я не знаю  как мы будем жить - социальная поддержка родителей до конца года по 30 тысяч драмов составляет лишь 40 процентов арендной платы за жилье. Моя зарплата пойдет на квартплату, пенсия родителей целиком идет на их лекарства. Как я буду решать социальные проблемы семьи, особенно квартплату и питание, никак не представляю", - сказала девушка корреспонденту “Кавказского узла”. 

Пенсионерка Назели Саргсян и ее муж живут в Армавирской области Армении. Женщина рассказала, что с июля они с мужем будут по 30 тысяч драмов социальной помощи, что целиком пойдет на аренду жилья вместе с частью их пенсии.

“Уже несколько дней думаем с мужем, какое лекарство прекратить покупать, чтобы были деньги на минимальную еду. Я не против социального жилья, потому, что у нас нет наследников и это жилье мы не унесем на тот свет с нами. А еще у нас есть надежда на возвращение в наш родной дом, поэтому нет планов  на свое жилье в Армении”, - сказала пенсионерка.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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