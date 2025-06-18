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23:55, 18 июня 2025

Полицейский из Кисловодска убит в Курской области

Табличка с именем Темирлана Байрамукова. Фото: пресс-служба администрации Усть-Джегутинского района

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Уроженец Усть-Джегуты, сотрудник полиции Кисловодска Темирлан Байрамуков убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми в боях не менее 124 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 3420 военнослужащих из ЮФО и не менее 3430 бойцов из СКФО, в том числе 123 - из Карачаево-Черкесии

Имя убитого в боевых действиях полицейского из Кисловодска назвала администрация Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии, отчитываясь об установке мемориальной таблички на здании школы №2 в районном центре. 

Уроженец Усть-Джегуты Темирлан Байрамуков принимал участие в боевых действиях на Украине с 31 мая 2022 года: по информации чиновников, тогда он отправился на фронт “добровольцем, заключив контракт на два месяца”. По окончании этого контракта Байрамуков “продолжал служить, работая в полиции города Кисловодска до августа 2024 года”, но затем “вновь подписал контракт с министерством обороны и отправился на СВО”, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета. 

С 2024 года 30-летний Байрамуков служил в Суджанском районе Курской области. 1 декабря 2024 года он был убит, “выполняя боевое задание в селе Новоивановка”. 

Таким образом, власти официально признали убитыми на украинском фронте как минимум 124 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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