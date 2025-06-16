Названо имя убитого военного из Карачаево-Черкесии

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Сергей Бутенко из Усть-Джегуты убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там не менее 123 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 3420 военнослужащих из ЮФО и не менее 3430 бойцов из СКФО, в том числе 122 - из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного военного, убитого в зоне боевых действий на Украине, назвала администрация Усть-Джегутинского района в отчете об установке мемориальной таблички. Доска с именем Сергея Бутенко установлена на фасаде школы №2 в Усть-Джегуте.

Уроженец Усть-Джегуты, 51-летний Сергей Бутенко, был убит в декабре 2024 года. По информации чиновников, он заключил контракт с Минобороны в сентябре 2022 года и сначала служил водителем бензовоза в автомобильном батальоне, а с января 2023 года стал стрелком в штурмовой бригаде, активно участвуя в боевых действиях.

“В конце февраля 2023 года, по состоянию здоровья, ему пришлось вернуться домой для восстановления. После долгого лечения, 5 декабря 2024 года, Сергей вернулся на фронт”, - говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, власти официально признали убитыми на украинском фронте как минимум 123 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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