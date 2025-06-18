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19:41, 18 июня 2025

Дошло до суда дело Ирины Полищук

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи передали в суд дело главы администрации Зернограда, обвиняемой по двум уголовным статьям из-за приемки некачественных дорожных работ по завышенной стоимости.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была заподозрена в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о приемке некачественных дорожных работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта выбоины были просто засыпаны щебнем и утрамбованы.

Помимо превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), Полищук инкриминировался также служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). Первая статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, вторая - до четырех лет. Четыре месяца Полищук провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения и перевел под домашний арест. В начале июня суд вновь смягчил ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Завершено расследование дела главы администрации Зерноградского городского поселения, которая обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщило сегодня управление СКР по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемая дала незаконное указание гендиректору подведомственной организации выполнить грейдирование автодорог щебнем, а в платежной документации указать более дорогостоящие работы - «Ямочный ремонт щебеночных покрытий».

Выплачены денежные средства за работы, которые фактически не выполнялись

"После выполнения работ глава администрации подписала акт приемки, на основании которого из местного бюджета в пользу организации выплачены денежные средства за работы, которые фактически не выполнялись", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается в сообщении. Сумма ущерба в нем не приведена.

Напомним, Ирина Полищук возглавила администрацию Зернограда в 2021 году по рекомендации местного отделения КПРФ, а в 2023 году была повторно избрана на должность.

В ноябре 2023 года Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей: суд признал ее виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".

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Автор: "Кавказский узел"

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