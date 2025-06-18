Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за оставление части

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Военный суд приговорил к пяти годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Мурата Козырева, признав его виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

Военнослужащий по фамилии Козырев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил сегодня на своей странице во "Вконтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Козырев "3 декабря 2024 г. в период мобилизации" без уважительных причин самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части.

"24 марта 2025 г. Козырев добровольно явился в отдел полиции, расположенный в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики, а с 3 декабря 2024 г. до 24 марта 2025 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

В суде Козырев полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Козыреву назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - сообщил суд.

Имя осужденного в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Мурат Козырев. Дело поступило в суд 28 мая, и 17 июня был вынесен приговор.

Мурат Козырев - житель Кабардино-Балкарии, сообщает сегодня "Газета Юга" в публикации о приговоре военнослужащему.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".