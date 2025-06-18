Силовик в Армении стал подозреваемым по делу об избиении журналистки

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Действия силовика, ударившего журналистку Мэри Манукян на месте акции протеста в Армении, следователи квалифицировали как превышение полномочий. Манукян допрошена в качестве потерпевшей по уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня жители армянского села Касах попытались перекрыть автотрассу на акции протеста против изменения автобусного маршрута, силовики помешали им и задержали 11 человек. Один из полицейских ударил журналистку, которая находилась на месте акции протеста. МВД в тот же день отчиталось о его увольнении.

На кадрах видео с места инцидента было видно, как силовики заталкивают задержанных в автомобиль, а собравшиеся селяне возмущаются. Один из силовиков громко кричит на немолодого мужчину в гражданской одежде, после чего отходит в сторону. Его догоняет женщина с микрофоном и бейджем и обращается к силовику. Он, обернувшись, громко кричит и на нее. Двое коллег уводят этого силовика в сторону, но женщина-журналист догоняет его и вновь обращается. После этого полицейский бьет ее локтем в область груди, сильно оттолкнув этим ударом, и уходит. Женщина остается стоять на месте, держась рукой за ушибленное место.

Следственный комитет Армении возбудил дело по статье «Превышение должностных полномочий при отягчающих обстоятельствах» (часть 2 статьи 441) в связи с избиением журналистки издания 24NEWS.am Мэри Манукян, сообщил адвокат Рубен Меликян.

Адвокат отметил, что Мэри Манукян признана потерпевшей, допрошена и прошла судебно-медицинскую экспертизу, пишет сегодня News.am.

По данным издания, один из «красных беретов» ударил журналистку, когда она пыталась выяснить, почему задерживают участников акции протеста, информирует издание.

Напомним, сельчане неоднократно проводили акции протеста против изменения автобусных маршрутов. Так, 22 апреля жители сел Прошян и Касах перекрыли трассу в Ереван, требуя, чтобы автобусы № 25 и 59 доезжали до их населенных пунктов. Также они выступили против подорожания проезда. 27 апреля жители около 15 сёл перекрыли автодорогу, потребовав от властей отменить решение об изменении автобусных маршрутов.

Акции с аналогичными требованиями жители общин проводили 5 и 8 апреля. 8 апреля сельчане освободили дорогу после того, как власти пообещали принять их представителей в правительстве.