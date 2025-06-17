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22:57, 17 июня 2025

Трое военных из Ингушетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Халухоев, Башир Таутиев и Руслан Мержоев из Ингушетии убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 140 убитых там военнослужащих из республики.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 3420 военнослужащих из ЮФО и не менее 3430 бойцов из СКФО, в том числе 137 - из Ингушетии. 

Имена троих убитых на Украине военных из Ингушетии опубликовала сегодня пресс-служба республиканского правительства, отчитавшись об их похоронах. 

Среди убитых - 35-летний Адам Халухоев из Экажево, 47-летний Башир Таутиев из Гамурзиево, а также Руслан Мержоев из села Барсуки, следует из публикации в официальном Telegram-канале. Подробности их биографий в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 140 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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