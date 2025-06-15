Очередной случай наезда на ребенка в Волгограде актуализировал тему запрета на самокаты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство СК России потребовало возбудить уголовное дело в отношении 17-летнего парня, который на электросамокате сбил девочку на тротуаре. По предварительным данным, самокатчик был пьян.

По данным СК России, что в городе Волгограде 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения сбил на электросамокате 7-летнюю девочку.

"Малолетняя была госпитализирована в больницу", - говорится в телеграм-канале ведомства.



Пока МВД только проводит по данному факту проверку, но местный Следком уже ходатайствовал перед прокуратурой о том, чтобы материалы были переданы в производство СКР для возбуждения дела.

Инцидент произошел 13 июня в Центральном районе города примерно в 20.40 смк. Во время наезда 17-летнего подростка на электросамокате 7-летняя девочка стояла на тротуаре напротив дома номер 6 по пр. Ленина. Девочке потребовалась госпитализация, пишет ИА «Высота 102».

Это не первый случай ДТП с участием самокатчиков и пешеходов в Волгоградской области за последние месяцы, который привлек внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ранее в этом году он уже вмешивался в аналогичные истории в Волгограде и Волжском.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле в Волгограде появились две зоны, в которых запрещено использовать средства индивидуальной мобильности. Согласно опубликованному на сайте администрации Волгограда документу, в зоне запрета находится территория мемориального комплекса на Мамаевом кургане от АЗС «Лукойл» у подножия на улице Рокоссовского, вдоль Второй Продольной до железной дороги. Также в зону запрета попали телецентр и отель «Сталинград».

Кроме того, в Волгограде с 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга снизили до 20 км/ч. Это решщения в компаниях объяснили необходимостью ограничения пользователей, которые своими резкими маневрами создают аварийные ситуации и мешают пешеходам, отмечает V102.RU.

"Запрет электросамокатов у Мамаева кургана и музея-панорамы – долгожданное решение! - писали в апреде авторы телеграм-канала "Волгоград" (78,6 тыс подписчиков). - Люди, уставшие от постоянной опасности на тротуарах, наконец-то смогут спокойно посещать эти важные места. Но это только начало: во многих районах есть зоны, где самокаты создают проблемы. Общество ждет от властей дальнейших шагов, системного решения вопроса и, конечно, строгого контроля за соблюдением введенных ограничений".

Напомним также, что в 2023 году власти Сочи ввели запрет движения электросамокатов на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах и на улице Навагинской. Всего в исторической части города определены 23 зоны, где вводится запрет.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.