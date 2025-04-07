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06:48, 7 апреля 2025

Введен запрет на передвижение на электросамокатаха на Мамаевом кургане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Волгограда запретили передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности на территории мемориального комплекса на Мамаевов кургане.

Постановление о запрете вступило в силу в начале апреля.

В нем указано, что в зону запрета входит весь мемориальный комплекс на Мамаевов кургане. Границы запретной зоны определены от автозаправочной станции "Лукойл" у подножья, вдоль Второй продольной улица до железной дороги. В зону также попадают телецентр и отель "Сталинград", пишет 5 апреля "Коммерсант".

Определена и вторая зона, где также запрещен проезд на электросамокатах, это музей-панорама "Сталинградская битва", в нее также входят прилежащие территории, в частности, мельница Грудинина и выставленная военная техника.

О том, какие санкции введены или будут введены в отношении нарушителей запрета, не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году власти Сочи ввели запрет движения электросамокатов на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах и на улице Навагинской. Всего в исторической части города определены 23 зоны, где вводится запрет.

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Автор: "Кавказский узел"

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