Военный из Дигорского района убит в зоне СВО

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Владимир Салказанов убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 444 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня власти региона официально признали гибель как минимум 443 военных из Северной Осетии.

Сегодня, 15 июня, в селе Карман-Синдзикау Дигорского района Северной Осетии состоятся похороны местного жителя Владимира Салказанова, сообщает в своем телеграм-канале администрация района. Мужчина был убит в ходе проведения специальной военной операции.

Владимиру было 39 лет. Без отца остались двое детей, уточняет телеграм-канал "KрыльяTV Осетия".

Таким образом, число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии, чьи имена публично назвали представители власти, достигло 444. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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