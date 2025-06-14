Боец из Северной Осетии убит в ходе военной операции

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Ильмудин Керимов убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 443 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня власти региона официально признали гибель как минимум 442 военных из Северной Осетии.

Имя еще одного участника боевых действий из Северной Осетии, убитого на Украине, назвала 13 июня администрация Моздокского района в официальном Telegram-канале, анонсируя его похороны. Убитый - Ильмудин Керимов, 1992 года рождения. Подробности биографии Керимова в публикации не приводятся.

Таким образом, число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии, чьи имена публично назвали представители власти, достигло 443. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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