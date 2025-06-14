×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:00, 14 июня 2025

Боец из Северной Осетии убит в ходе военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильмудин Керимов убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 443 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня власти региона официально признали гибель как минимум 442 военных из Северной Осетии. 

Имя еще одного участника боевых действий из Северной Осетии, убитого на Украине, назвала 13 июня администрация Моздокского района в официальном Telegram-канале, анонсируя его похороны. Убитый - Ильмудин Керимов, 1992 года рождения. Подробности биографии Керимова в публикации не приводятся.

Таким образом, число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии, чьи имена публично назвали представители власти, достигло 443. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вадим Техов. Стоп-кадр видео YouTube-канала E-Osetia, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gLnwIXNMi3E
17:55, 13 июня 2025
Telegram-каналы сообщили о смерти Вадима Техова
Квадроциклы в реке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:57, 12 июня 2025
Две туристки из Подмосковья погибли в Северной Осетии
Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.
19:05, 12 июня 2025
Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО
09:28, 12 июня 2025
Военный из Алагира убит в боевых действиях
Патроны на земле. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:02, 12 июня 2025
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Все блоги
Справочник
Сотрудники МВД России возле носилок с телом жертвы нападения чеченских боевиков на Буденновск 15 июня 1995 г. Фото: Stringer/Reuters Теракт в Буденновске

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
21:23, 31 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
проблема бездомных животных - редкие позитивные моменты
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
15:35, 25 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
дискуссия вокруг нового города-спутника
Фото
21:04, 18 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
песни на осетинском под запретом
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Вадим Техов. Стоп-кадр видео YouTube-канала E-Osetia, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gLnwIXNMi3E
13 июня 2025, 17:55
Telegram-каналы сообщили о смерти Вадима Техова

Ника Гварамия. Фото: OSCE Parliamentary Assembly https://ru.wikipedia.org/
13 июня 2025, 13:00
Оппозиционер Гварамия арестован в Тбилиси за неуплату залога

Людмила Зинина. Фото: https://t.me/ovdinfolive/38091
13 июня 2025, 11:01
Свидетель Иеговы* из кубанской станицы приговорена к условному сроку

Беженцы на фоне здания правительства Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 июня 2025, 03:53
Карабахские беженцы остались недовольны результатами переговоров с властями Армении

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше