19 бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

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Названы имена 19 убитых в зоне СВО бойцов из Ставропольского края. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми кака минимум 764 бойца со Ставрополья.

Дмитрий Березовский, Сергей Шустов, Владимир Клименко, Сергей Кравченко убиты в военной операции на Украине, сообщил в своем Telegram-канале глава Изобильненского округа Роман Коврыга.

Ранее глава округа сообщал, что в военной операции на Украине убиты Валерий Ибрянов, Андрей Болотин, Антон Елсуков, Сергей Мухин, Абдурагим Ахмедов, Алексей Боголюбов, Роман Мамаджанян, Евгений Новиков, Герман Семихов, Олег Киндюков, Валерий Крылов, Владимир Литвинов, Олег Михалин, Валентин Криворучко, Данила Казаков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 764 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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