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13:51, 14 июня 2025

Обломки беспилотников найдены в двух районах Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Щербиновском районе беспилотник упал на территорию храма, поврежден припаркованный у соседнего дома автомобиль. В Ейском районе, по данным властей, обошлось без разрушений.

О том, что на Кубани в Щербиновском и Ейском районах упали обломки  дронов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В Ейском районе в поселке Морском обнаружили обломки БПЛА самолетного типа. "Разрушений и пострадавших нет. Выставлено оцепление. На месте также работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

О ситуации в Щербиновском района сообщил  сегодня в своем Telegram-канале глава района Сергей Дормидонтов.

 "Сегодня утром обломки БПЛА упали на территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице Старощербиновской. Пострадавших нет, разрушений нет. В соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении", - написал он, призвав жителей соблюдать спокойствие.

"Кавказский узел также писал, что в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре члена одной семьи из Ростовской области – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. 4 мая стало известно, что двоих членов семьи перевезли в Краснодар.

Власти города объявили режим ЧС. По их данным, более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

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Автор: "Кавказский узел"

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