Силовики вытеснили протестующих с улицы в Тбилиси

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Сотрудники полиции вынудили участников акции протеста, которые провели ночь около университета в Тбилиси, покинуть проезжую часть дороги.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 июня протестующие заняли территорию около корпуса Тбилисского госуниверситета. Сторонники евроинтеграции Грузии также перекрыли улицу Меликишвили и проспект Чавчавадзе в 197-й день протестов.

Активисты в Тбилиси уже более полугода (с 28 ноября 2024 года) выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. В первые месяцы протестов силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали участников акций. Протестующие требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Около 4.30 (3.30 мск) полицейские потребовали от протестующих у здания госуниверситета освободить проезжую часть в течение 15 минут. Участники протестов попросили разрешить им остаться до 6.00, когда откроется метро, но получили отказ, сообщает телеграм-канал Tbilisi life.

По истечении 15 минут полицейские оттеснили участников акции с проезжей части. Часть протестующих ушла на проспект Руставели, другие остались на углу улицы Кекелидзе, где были сосредоточены значительные силы полиции. По словам участников акции, после того как они освободили проезжую часть, полиция стала требовать покинуть и тротуар, говорится в другом сообщении телеграм-канала.

Публикации проиллюстрированы серией видеороликов. На двух из них, снятых в темное время суток, виден строй силовиков, идущий по направлению к протестующим. На других видео, записанных на рассвете, видно, как полицейские теснят горожан. Случаев применения насилия в кадре не видно.

На видео, снятых в светлое время суток, видны полицейские, группами занявшие участки проезжей части городской улицы, а на тротуаре - люди, в том числе с флагами Грузии в руках.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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