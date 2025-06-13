Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Альберт Джатдоев из Усть-Джегуты убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 122 военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", власти официально признали убитыми в боевых действиях на Украине как минимум 3397 военных из ЮФО и 3405 из СКФО, в том числе 121 - из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного убитого участника военных действий на Украине назвали муниципальные чиновники в публикации об открытии мемориальной доски в школе №2 Усть-Джегуты.

Альберт Джатдоев окончил эту школу в 2007 году, с 2016 года он служил по контракту в отдельной мотострелковой бригаде в станице Сторожевая. В боевых действиях на Украине участвовал с февраля 2022 года, говорится в сообщении администрации Усть-Джегутинского района.

В апреле 2025 года 33-летний Джатдоев был убит и награжден орденом Мужества посмертно.

Таким образом, власти официально признали убитыми на украинском фронте как минимум 122 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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