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02:54, 13 июня 2025

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Джатдоев из Усть-Джегуты убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 122 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", власти официально признали убитыми в боевых действиях на Украине как минимум 3397 военных из ЮФО и  3405 из СКФО, в том числе 121 - из Карачаево-Черкесии. 

Имя еще одного убитого участника военных действий на Украине назвали муниципальные чиновники в публикации об открытии мемориальной доски в школе №2 Усть-Джегуты. 

Альберт Джатдоев окончил эту школу в 2007 году, с 2016 года он служил по контракту в отдельной мотострелковой бригаде в станице Сторожевая. В боевых действиях на Украине участвовал с февраля 2022 года, говорится в сообщении администрации Усть-Джегутинского района. 

В апреле 2025 года 33-летний Джатдоев был убит и награжден орденом Мужества посмертно.

Таким образом, власти официально признали убитыми на украинском фронте как минимум 122 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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