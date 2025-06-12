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23:57, 12 июня 2025

Две туристки из Подмосковья погибли в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время прогулки на квадроциклах в Северной Осетии две жительницы Московской области упали в реку, спасти их не удалось. 

Трагический инцидент произошел в районе селения Харисджин, где две туристки катались на квадроциклах. Во время прогулки они упали в реку Фиагдон. 

Выбраться из воды самостоятельно женщины не смогли из-за сильного течения, которое унесло их. Прибывшие спасатели извлекли обеих женщин их воды без признаков жизни. Одну из них унесло течением на пять километров от места инцидента, говорится в сообщении на странице главного управления МЧС по Северной Осетии "ВКонтакте". 

Погибшие женщины - туристки из Московской области, одной из них было 32 года, другой - 43. 

Следственные органы организовали проверку по факту инцидента. По предварительной информации, квадроцикл туристки арендовали, во время поездки транспортное средство опрокинулось в реку, отмечает со ссылкой на республиканское управление Следкома ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что в апреле во время сплава по реке Белой в Адыгее перевернулась лодка с четырьмя туристами и инструктором, один из туристов утонул. Инструктор, который работал без необходимых документов, а также организатор сплава по реке помещены под домашний арест. 

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Автор: "Кавказский узел"

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