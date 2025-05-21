Организатор и инструктор рафтинга арестованы в Адыгее после гибели туриста

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Суд в Адыгее отправил под домашний арест организатора сплава по реке Белой, во время которого погиб турист, а также инструктора.

Как писал "Кавказский узел", в апреле во время сплава по реке Белой в Адыгее перевернулась лодка с четырьмя туристами и инструктором, один из туристов утонул. Выяснилось, что инструктор работал без необходимых документов.

Суд в Майкопе отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя, который организовал сплав по реке Белой, в ходе которого погиб турист, и инструктора, который сопровождал группу туристов. Им также запрещены определенные действия, пишет 20 мая 93.ru.

Первоначально обоим было предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека). Однако затем в обвинение был добавлен также пункт "а" данной статью, в котором говорится о сговоре группы лиц.

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