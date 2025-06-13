Туристы проигнорировали запрет купания на пляжах Каспийска

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Пляжи Каспийска заполнены отдыхающими, несмотря на запрет Роспотребнадзора купаться в этих местах, рассказали местные жители. Власти обязаны решить вопрос со сбросом сточных вод в море, если хотят развивать туризм в Дагестане, указал местный журналист.

Как писал "Кавказский узел", мониторинг состояния пляжных зон Дагестана в преддверии открытия купального сезона показал несоответствие нормам в 12 из 21 пробы воды, взятых Роспотребнадзором. Практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как в море сливаются канализационные стоки, указали экологи.

О запрете на купание в море в пляжных зонах Каспийска и Махачкалы с 9 июня проинформировал на своем сайте 11 июня Роспотребнадзор Дагестана, обнародовав соответствующее постановление главного санитарного врача республики. Причина такого решения – бактериальное загрязнение морской воды на пляжных зонах.

История с запретом купания в Каспийском море на пляжах городов и районов Дагестана длится уже десятилетия, прокомментировал ситуацию дагестанский журналист Альберт Эседов. «Ежегодно к началу купального сезона Роспотребнадзор проводит плановые измерения, по которым традиционно выносится вердикт о запрете купания. В связи с ростом населения городов и отсутствием при этом полноценной системы канализации, когда неочищенные стоки сливаются прямо в море, немудрено, что подобные запреты на купание сохраняются», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эседов.

При этом журналиста удивляет, когда Роспотребнадзор, запрещающий купание на одних пляжах, на других, расположенных рядом, по результатам исследований морской обнаруживает соответствие гигиеническим требованиям.

«Если мы реально рассчитываем развивать туристическое напряжение, в первую очередь, нужно решить вопрос с канализационным коллектором», - резюмировал Эседов.

В марте 2024 года Роспотребнадзор потребовал от администрации Махачкалы ликвидировать сброс сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". Проверка была проведена после жалоб жителей. Позже ведомство обратилось в суд, поскольку мэрия не исполнила требования. Закрытие одного стока не изменит экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, указали активисты.

В Каспийске в настоящее время туристов много, и запрет на купание в море их не останавливает, рассказала "Кавказскому узлу" руководитель местной правозащитной общественной организации «Каспийск – наш город» Патимат Гусейнова.

Про запрет купания почти никто не знает, и людей эти сообщения практически не интересуют

Жительница Каспийска Индира подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что на городском пляже сейчас много отдыхающих, в том числе туристов. «Вода не сильно нагрелась для купания, но люди, в основном туристы, купаются. Про запрет купания почти никто не знает, и людей эти сообщения практически не интересуют», - говорит она.

Каспийчанин Амир рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что на городском пляже он с семьей предпочитает не отдыхать. «Знаем, что и у нас, и в Махачкале вода не соответствует гигиеническим нормам. Поэтому в выходные с семьей выезжаем за город, где вода чище, в район Избербаша», - говорит мужчина.

«В Махачкале и Каспийске купаются на пляжах много туристов, они заполнены. Считаю правильным запрет купания здесь. Местные жители, у кого есть возможность, предпочитают выезжать подальше, в Каякентский район, Избербаш. Остальные купаются на городском пляже, а что делать?» - говорит житель Каспийска Зубайру.

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