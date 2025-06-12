Трое членов партии "Мусават" получили реальные сроки

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В Азербайджане трое членов оппозиционной партии "Мусават" приговорены к реальным срокам лишения свободы по делу о хулиганстве. В партии считают вердикт суда "предвзятым и заказным". Защита обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" в марте был приговорен к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования.

"Мусават" – старейшая оппозиционная партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции.

11 июня в Биласуварском районном суде Азербайджана завершился процесс по уголовному делу о хулиганстве в отношении членов меджлиса партии "Мусават" Аладдина Алескери, Гошгара Нуралы и активиста этой организации Джабира Велиева.

"Суд, продемонстрировав политическую предвзятость, приговорил Аладдина Алескерли и Джабира Велиева каждого к двум годам трем месяцам, Гошгара Нуралы – к двум годам лишения свободы, признав их виновными по ст. 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Азербайджана", - говорится в заявлении правления партии "Мусават".

Согласно тому же источнику, "причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент, произошедший в одном из объектов общепита Биласуварского района 31 декабря после мероприятия по празднованию Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира".

"Местные органы власти, никак не переносящие активность Биласуварской районной организации "Мусават" в тот вечер устроили провокацию против местных активистов с целью привлечения их к уголовной ответственности. Во время провокации были нанесены увечья Аладдину Алескерли, и это официально было подтверждено заключением медицинской экспертизы. Тем не менее, суд, вынося наказание провокатору, ограничился штрафом, а членов партии "Мусават" необоснованно приговорил к реальным срокам лишения свободы, исполнив приказ власти", - далее сказано в заявлении "Мусават".

Партия расценивает приговор как "составную часть, продолжающихся репрессий в Азербайджане" и требует немедленного освобождения Алескерли, Велиева и Нуралы.

“Это абсолютно предвзятый приговор. То, что вопреки сложившейся практике данный вопрос не был сразу урегулирован правоохранителями в самом начале путем примирения, суд не провел объективного следствия и вынес непропорциональные меры наказания свидетельствует о том, что за этим делом стоит особый заказ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава меджлиса "Мусават" Ариф Гаджилы.

Адвокат осужденных Немат Керимли также считает суд не провел объективного следствия.

"Тут даже не было предмета для уголовного дела, можно было ограничиться административным производством. Однако дело было квалифицировано как уголовное преступление, и членам "Мусават" было вынесено наказание в виде лишения свободы, хотя УК предусматривает за это и другие меры ответственности, не связанные с лишением свободы. При этом, зачинщик инцидента отделался штрафом. И это свидетельствует о несправедливости решения. Мы подадим апелляцию", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц, или повторно) УК Азербайджана предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В Биласуварском суде подтвердили информацию о завершении процесса по этому делу.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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