Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

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Сармат Кисиев и Пригородного района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 441 военнослужащего из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", житель Моздокского района Владимир Цогоев стал 440-м военным из Северной Осетии, которого власти публично признали убитым на Украине.

28-летний уроженец села Октябрьское Пригородного района, капитан Сармат Кисиев принимал участие в боевых действиях с первых дней СВО, несколько раз получал тяжелые ранения. Был убит в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении, пишет телеграм-канал "KрыльяTV Осетия".

Без отца остались двое маленьких детей. Дата похорон пока неизвестна.

В 2023 году Кисиев был награжден орденом Мужества.

Таким образом, число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии, чьи имена публично назвали представители власти, достигло 441. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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