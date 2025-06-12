Военный из Моздокского района убит на Украине

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Владимир Цогоев, убитый в боевых действиях, будет похоронен в станице Луковской. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 440 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", житель Моздокского района Владимир Перепелица стал 439-м военным из Северной Осетии, которого власти публично признали убитым на Украине.

Имя еще одного участника боевых действий из Северной Осетии, убитого на Украине, назвала администрация Моздокского района, анонсируя его похороны в официальном Telegram-канале.

Убитый - 49-летний Владимир Цогоев, его похоронят на кладбище станицы Луковской 12 июня. Подробности биографии Цогоева в публикации чиновников не приводятся.

Таким образом, число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии, чьи имена публично назвали представители власти, достигло 440. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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