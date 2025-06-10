Командир отряда из Астраханской области убит на СВО

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Зинур Сундетов из Володарского района убит в специальной военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 540 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июня власти и силовики сообщили, что военной операции на Украине убиты как минимум 539 бойцов из Астраханской области.

Зинур Сундетов убит в военной операции на Украине, сообщила 9 июня администрация Володарского района. В 2000 году окончил Новинскую среднюю общеобразовательную школу, а в декабре того же года был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации, проходил службы у Чечне. В ноябре 2023 года решил участвовать в специальной военной операции. Он служил командиром отряда. Убит 14 февраля 2025 года, говорится в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 540 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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