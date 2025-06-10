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13:06, 10 июня 2025

ФСБ отчиталась о задержании шпиона в аэропорту Сухума

Задержание шпиона в аэропорту Сухума. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/kommersant/84801

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник подрядной организации намеревался передать схемы аэропорта Сухум и закрытой парковки украинской стороне, он задержан.

ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, который планировал передать Украине схемы аэропорта «Сухум» для диверсии. Силовики провели совместную операцию со Службой государственной безопасности Республики Абхазия, сообщило сегодня ТАСС.

Подозреваемый  сотрудничал "с представителем спецслужб Украины, по указанию которого предоставлял украинской стороне сведения о характере выполняемых им работ в международном аэропорту (МАП) «Сухум», где он числился специалистом инженерно-технической службы", говорится на сайте ЦОС ФСБ,

В частности, по версии силовиков, он  планировал передать схемы аэропорта «Сухум» и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки. 

Подозреваемый задержан. "Во время опроса он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины", в том числе о сборе сведений о посещении республики официальными должностными лицами Российской Федерации. Служба госбезопаности Абхазии возбудила дело о шпионаже (статья 274 УК Абхазии), указано в сообщении.

Аэропорт Сухума сообщил в своем Telegram-канале, что  распространяемая информация о задержании сотрудника аэропорта «Сухум» не корректна. "Задержан сотрудник подрядной  организации "СЗИП". Аэропорт оказывает содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом воспользовались 49 пассажиров. В город также впервые прибыл из Сочи электропоезд "Диоскурия" на 344 пассажирских места. Грузинские власти и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

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Автор: "Кавказский узел"

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