×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:53, 10 июня 2025

Отказы от прививок усугубили ситуацию с заболеваемостью корью и краснухой в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2024 году в Дагестане было зарегистрировано 2199 случаев заболевания корью и 92 случая краснухи, в большинстве случаев инфицированные не были вакцинированы, следует из доклада Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", по данным на апрель 2023 года в Дагестане корью заразились 188 человек, все они, по данным местного Роспотребнадзора, не были привиты.

Роспотребнадзор опубликовал 9 июня ежегодный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году".

Из доклада следует, что в России растет заболеваемость корью, краснухой и коклюшем. По первым двум болезням в числе антилидеров оказался Дагестан.

Так, в 2024 году в России зарегистрировано 22 455 случаев кори, что в 1,72 раза больше, чем в 2023 году. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (5035), на втором месте - Дагестан (2199 случаев). По данным ведомства, 89,5% заболевших не были привиты.

Больше всего случаев краснухи также зафиксировано в 2024 году в Дагестане - 92. При этом с 2017 года России имеет статус территории, свободной от этого заболевания. Из регионов юга России также 20 пациентов зарегистрировано в Астраханской области. По мнению авторов доклада, ухудшение эпидемиологической ситуации по краснухе связано с "дефектами в работе медицинских организаций по проведению плановой иммунизации населения против краснухи". 90,7% заболевших не были привиты.

Наконец в 2024 году в стране было зарегистрировано 32 525 случаев коклюша, главным образов в легкой форме. Однако за год 11 детей умерли от этого заболевания. Больше всего случаев смерти детей - пять - было зарегистрировано в Дагестане. При этом следует отметить, что в целом по заболеваемости коклюшем Дагестан не зафиксирован в числе антилидеров, таковой оказалась Москва.

В Дагестане также значительно выше, чем в среднем по стране, заболеваемость полиомиелитом, сообщила в марте заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы. По ее данным, на конец февраля в республике более 18 тысяч детей не получили прививки из-за отказов родителей.

В январе и феврале число детей, не привитых от полиомиелита, в том числе из-за отказов родителей, выросло в Дагестане на 6,9 тысячи, сообщили "Кавказскому узлу" в Роспотребнадзоре. В 2022 году в республике полиомиелит был заподозрен у более 30 детей, чьи родители отказались от прививки, рассказали врачи.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:49, 9 июня 2025
Бывший участковый со Ставрополья убит на Украине
19:04, 9 июня 2025
Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
11:57, 9 июня 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:59, 9 июня 2025
1
 Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя
08:56, 9 июня 2025
Бастрыкин отреагировал на жалобу жильцов многоэтажки в Волгограде
Все события дня
Новости
Полицейский с майнинг-оборудованием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:44, 8 июня 2025
Две незаконные майнинг-фермы найдены в Дагестане
03:46, 8 июня 2025
Кассационный суд отказался удовлетворить жалобу Николая Цомартова
Военный в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:00, 4 июня 2025
Военный осужден в Нальчике за самоволку
Похищение на Ярославском вокзале. Кадр видео BAZA / Telegram
23:58, 3 июня 2025
Предприниматель похищен в Москве после оскорбления чеченцев
“Сад памяти” в Буйнакске. Фото: пресс-служба фонда “Защитники Отечества” https://t.me/fondZOrd/5529
18:27, 3 июня 2025
Семь военных из Дагестана убиты на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram
09 июня 2025, 20:55
Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Видеообращение Патимат Гусейновой. 9 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_dagestana_kanal/33455
09 июня 2025, 13:51
Активистка призвала Меликова не допустить застройки пляжа в Каспийске

Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Показать больше