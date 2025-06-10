Отказы от прививок усугубили ситуацию с заболеваемостью корью и краснухой в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2024 году в Дагестане было зарегистрировано 2199 случаев заболевания корью и 92 случая краснухи, в большинстве случаев инфицированные не были вакцинированы, следует из доклада Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", по данным на апрель 2023 года в Дагестане корью заразились 188 человек, все они, по данным местного Роспотребнадзора, не были привиты.

Роспотребнадзор опубликовал 9 июня ежегодный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году".

Из доклада следует, что в России растет заболеваемость корью, краснухой и коклюшем. По первым двум болезням в числе антилидеров оказался Дагестан.

Так, в 2024 году в России зарегистрировано 22 455 случаев кори, что в 1,72 раза больше, чем в 2023 году. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (5035), на втором месте - Дагестан (2199 случаев). По данным ведомства, 89,5% заболевших не были привиты.

Больше всего случаев краснухи также зафиксировано в 2024 году в Дагестане - 92. При этом с 2017 года России имеет статус территории, свободной от этого заболевания. Из регионов юга России также 20 пациентов зарегистрировано в Астраханской области. По мнению авторов доклада, ухудшение эпидемиологической ситуации по краснухе связано с "дефектами в работе медицинских организаций по проведению плановой иммунизации населения против краснухи". 90,7% заболевших не были привиты.

Наконец в 2024 году в стране было зарегистрировано 32 525 случаев коклюша, главным образов в легкой форме. Однако за год 11 детей умерли от этого заболевания. Больше всего случаев смерти детей - пять - было зарегистрировано в Дагестане. При этом следует отметить, что в целом по заболеваемости коклюшем Дагестан не зафиксирован в числе антилидеров, таковой оказалась Москва.

В Дагестане также значительно выше, чем в среднем по стране, заболеваемость полиомиелитом, сообщила в марте заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы. По ее данным, на конец февраля в республике более 18 тысяч детей не получили прививки из-за отказов родителей.

В январе и феврале число детей, не привитых от полиомиелита, в том числе из-за отказов родителей, выросло в Дагестане на 6,9 тысячи, сообщили "Кавказскому узлу" в Роспотребнадзоре. В 2022 году в республике полиомиелит был заподозрен у более 30 детей, чьи родители отказались от прививки, рассказали врачи.