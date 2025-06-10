Суд в Нальчике осудил военного за уклонение от службы

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии военного Вадима Лукашева, признав виновным в оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес 9 июня приговор военнослужащему Лукашеву, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой суда в группе в соцсети "ВКонтакте".

По данным следствия, Лукашев 2 сентября 2024 года "в период мобилизации", не явился на службу в часть, дислоцированную в Ростовской области. 22 февраля текущего года он был задержан сотрудниками полиции на федеральном контрольно-пропуском пункте в Лескенском районе Кабардино-Балкарии.

В судебном заседании Лукашев признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

На сайте суда указано, что дело Вадима Лукашева поступило на рассмотрение суда 29 мая.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".