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20:55, 9 июня 2025

Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Ингушетии направила в суд уголовное дело бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который обвинен в превышении должностных полномочий. Сумма ущерба в окончательном обвинении выросла до 3,3 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Магаса Усман Аушев в мае 2024 года был объявлен в федеральный розыск. В сентябре того же года его задержали в Грозном и арестовали по обвинению в превышении полномочий. В марте защита Аушева добилась смягчения ему меры пресечения, он был переведен под домашний арест. Срок меры пресечения Аушеву продлен до 17 июня. 

Согласно версии следствия перед своей отставкой в начале 2023 года Усман Аушев заключил контракты на ремонт и замену наружных сетей электроснабжения в Магасе по завышенной стоимости. Ущерб муниципальному бюджету, по сообщению Следкома, был оценен в 1,99 миллиона рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу Аушева утверждено, дело бывшего градоначальника рассмотрит Магасский районный суд, сообщила сегодня республиканская прокуратура.

Как утверждает обвинение, в январе 2023 года глава Магаса заключил от имени города сделку с ООО "Замок-5"” "в интересах своего знакомого". Сметы ремонтных работ по замене наружных сетей электроснабжения содержали заведомо завышенные расценки.

В окончательной версии обвинительного заключения имущественный ущерб городу составил более 3,3 млн рублей, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства. 

Статья о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК России), по которой обвиняется Аушев, предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. В прокуратуре отметили, что уголовное дело гендиректора подрядной организации по обвинению в хищении бюджетных средств уже рассматривается судом.

Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован. 4 февраля 2023 года Аушев подал в отставку с поста мэра. 

В октябре 2022 года на сайте change.org была опубликована петиция с требованием отставки Аушева. Авторы петиции отметили, что Аушев никак не повлиял на "социально-экономическое развитие города". Пользователи соцсети поддержали требование, отметив, что в городе не решаются проблемы с мусорными свалками и избытком торговых павильонов.

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Автор: "Кавказский узел"

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