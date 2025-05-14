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14:25, 14 мая 2025

Продлен срок домашнего ареста Усмана Аушева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил на месяц срок домашнего ареста бывшего мэра Магаса, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Магаса Усман Аушев в мае 2024 года был объявлен в федеральный розыск. В сентябре того же года его задержали в Грозном и арестовали по обвинению в превышении полномочий. В марте защита Аушева добилась смягчения ему меры пресечения. Аушев был переведен под домашний арест до 17 мая.

Магасский райсуд сегодня продлил на месяц срок домашнего ареста Усману Аушева, сообщил  представитель суда. "Суд продлил Аушеву срок содержания под домашним арестом на один месяц - до 17 июня", - приводит его слова РИА Новости.

На сайте суда, по состоянию на 14.20 мск, не опубликована информация о продлении меры пресечения Аушеву.

Напомним, по версии следствия, в январе-феврале 2023 года, перед своей отставкой, Усман Аушев заключил контракты на ремонт и замену наружных сетей электроснабжения в Магасе по завышенной стоимости. Ущерб муниципальному бюджету оценен в 1,99 миллиона рублей.

Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован. 4 февраля 2023 года Аушев подал в отставку с поста мэра. 

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Автор: "Кавказский узел"

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