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15:44, 9 июня 2025

Ингушский следком отчитался о передаче в суд дела о терроризме

Следком по Республике Ингушетия. Фото: https://vk.com/sledcoming

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя республики, подозреваемого в пособничестве террористам.

Как писал "Кавказский узел", в марте житель Магаса был экстрадирован из Египта и помещен под стражу по делу об оказании помощи участникам террористической организации. Следствие считает, что он предоставил боевикам дом, где они скрывались.

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый добровольно помогал членам обособленной ячейки международной террористической организации, предоставив им свой автомобиль и перевозя по территории республики, чтобы скрыть их от правоохранительных органов, сообщило ингушское управления СКР на своем сайте. Отмечается, что благодаря помощи обвиняемого разыскиваемые эти люди смогли продолжить террористическую деятельность в Ингушетии.

Ранее суд по ходатайству следствия избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело, возбужденное по материалам передано в суд.

Отметим, что дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 (пособничество участникам террористической организации) и части 2 статьи 208 УК (пособничество участникам вооруженного формирования).

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, после чего им удавалось скрыться. При этом в ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

После этих событий силовики не раз сообщали о задержании людей, которые оказывали пособничество участникам террористической группы. Так, 19 марта силовики отчитались, что задержан житель Ингушетии, который помогал скрываться участникам нападения на силовиков - предоставил им дом, покупал продукты.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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