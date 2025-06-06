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05:52, 6 июня 2025

Контрактник из Карачаево-Черкесии убит на Украине

Траурное мероприятие в Усть-Джегуте. Фото: пресс-служба администрации района / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Цыбулин из Усть-Джегуты убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там не менее 118 военных из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня власти официально назвали убитыми в зоне боевых действий не менее 117 военных из Карачаево-Черкесии. 

Об убитом на Украине Вадиме Цыбулине сообщила администрация Усть-Джегутинского муниципального района, отчитываясь об открытии мемориальной доски с его именем. Доска установлена на фасаде лицея №1 в Усть-Джегуте. 

По информации чиновников, Вадим Цыбулин сразу после окончания школы отправился на срочную службу в армию, а затем подписал контракт. 

“День официального объявления начала специальной военной операции совпал с последним днем его службы, но Вадим остался в армии добровольно”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала районной администрации. 19 февраля 2025 года Цыбулин был убит. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 118 военослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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