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08:58, 5 июня 2025

Аналитики назвали решение о выдворение Кобахидзе из Абхазии политическим

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большого общественного резонанса вокруг видеоролика, снятого в Абхазии гражданином России Отари Кобахидзе, не было. Решение о его выдворении с территории Абхазии носит в большей степени политический характер. 

Как писал "Кавказский узел", во время посещения Сухума гражданин России Отари Кобахидзе снял видеоролик, на котором заявил, что вернулся на родину спустя 33 года. После этого спецслужбы задержали мужчину и сопроводили за пределы страны.

Эксперты прокомментировали скандал вокруг видеоролика, снятого в Абхазии гражданином России Отари Кобахидзе.

Юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава отметил, что не уверен, что этот ролик вызвал сильный общественный резонанс.

"Хотя, действительно, бывали случаи, когда жители Грузии выкладывали видео, снятые в Абхазии, в соцсетях, и это вызывало
общественное недовольство. Особенно в тех случаях, когда такие видео сопровождались вызывающими комментариями или подписями со стороны авторов или распространителей", - отметил он.

Коснувшись вопроса о выдворении Кобахидзе, Гезердава подчеркнул, что ограничения на пересечение границы бывшими жителями Абхазии грузинской национальности действуют давно.

"Въезд действительно ограничен, однако на уровне закона у нас нет формального запрета для граждан РФ — формально, вне зависимости от национальности, они могут посещать Абхазию. При этом органы безопасности могут обладать сведениями о возможном участии конкретного лица в грузинских вооружённых формированиях или поддержке этих структур. Любое посещение требует получения разрешения, и, видимо, СГБ сверяет поступающие заявки с имеющимися у них данными. Однако в данном случае история немного иная: Кобахидзе разрешили въезд, а основанием для выдворения стало видео, снятое его дочерью", - заявил он.

Юрист отметил, что неизвестно, в какой форме была оформлена процедура выдворения, поскольку Кодекс об административных правонарушениях наделяет соответствующими полномочиями не только суд, но и административные органы.

"Очевидно, что в данной ситуации решение носит в большей степени политический характер. На официальных ресурсах указано, что видео
«оскорбляет патриотические чувства граждан Абхазии, а также во избежание конфликтных ситуаций и дальнейшего накала в обществе». Действительно, подобные публикации могут вызывать претензии к СГБ — как это уже происходило, например, во время визитов депутатов
парламента Грузии и других граждан Грузии", - заключил Гезердава.

Эксперт, много лет занимающийся изучением Абхазии, говоривший на условиях анонимности, заметил, что реакция на видеоролик Кобахидзе была довольно ограниченной.

"Нельзя сказать, что вся Абхазия поднялась в едином гневном порыве. Это больше обсуждалось в Facebook*, а, например, в Telegram практически не было видно. Понятно, что в основном это пытались разогнать те люди, которые по любому поводу начинают кричать про ущемление  достоинства и оскорбление абхазского народа, оскорбление памяти павших и так далее. И, конечно, для них красной тряпкой было то, что этот ролик снял грузин", - заявил он.

Глава комитета «Гражданское содействие»** Светлана Ганнушкина** отметила в комментарии «Кавказскому узлу», что не слышала о случаях депортации граждан России из Абхазии. «Об изъятии жилья слышала, но вот про депортацию нет», - заявила она.

Ганнушкина** также подчеркнула, что с точки зрения законодательства Кобахидзе в России опасаться нечего. «Формально его не за что привлекать», - заметила она.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 июня в Абхазии был задержан гражданин Турции Кадыр Йоздор, который находится в международном розыске, он считается лидером организованной преступной группировки и подозревается в нескольких умышленных убийствах.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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