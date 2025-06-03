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08:17, 3 июня 2025

Гражданин России выдворен из Абхазии из-за видеоролика

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Во время посещения Сухума гражданин России Отари Кобахидзе снял видеоролик, на котором заявил, что вернулся на родину спустя 33 года. Это вызвало негативную реакцию в абхазском обществе, после чего спецслужбы задержали мужчину и сопроводили за пределы страны.

Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии выдворили из страны гражданина России Отари Кобахидзе, ему также в дальнейшем будет отказано во въезде в страну.

Кобахидзе приехал с дочерью в Сухум, где снял видео, на котором заявил, что вернулся на родину спустя 33 года. По данным пресс-службы СГБ Абхазии, видео вызвало широкий общественный резонанс, сообщает 2 июня ведомство.

По данным абхазских спецслужб, подобные видео оскорбляют патриотические чувства граждан Абхазии. Кроме того, отмечается, что было необходимо избежать конфликтных ситуаций и дальнейшего накала страстей в обществе, в связи с чем Кобахидзе был задержан в Гагрском районе и сопровожден за пределы Абхазии.

Ведомство также опубликовало видео с извинениями, принесенными Кобахидзе. Он сказал, что приносит извинения за то, что сняли видео и, "не подумав, поставили в интернет". "Простите, абхазский народ, за то, что так получилось", - сказал мужчина, приложив руку к сердцу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 июня в Абхазии был задержан гражданин Турции Кадыр Йоздор, который находится в международном розыске, он считается лидером организованной преступной группировки и подозревается в нескольких умышленных убийствах.

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Автор: "Кавказский узел"

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