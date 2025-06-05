×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:56, 5 июня 2025

Дончанин приговорен к длительному сроку по статье о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил 12 лет строгого режима жителю Ростовской области, которого силовики обвинили в переводе денег на украинский счет. 

Дело 56-летнего мужчины рассматривал Ростовский областной суд. 

Согласно версии обвинения, житель Ростовской области в 2022 году перевел деньги на украинский банковский счет "в пользу ВСУ", сообщила прокуратура по Ростовской области. Мотивом мужчины следователи и суд сочли желание противодействовать "специальной военной операции". 

Обвиняемому назначено 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и денежный штраф на сумму 200 тысяч рублей. Статья о государственной измене (275 УК РФ) предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение. 

В карточке дела на сайте суда имя обвиняемого не указано. Процесс проходил в закрытом режиме, приговор оглашен 4 июня, следует из данных картотеки. 

Комментариями от осужденного или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" писал о других случаях преследования жителей юга России по статье о госизмене. Так, в конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

В Кабардино-Балкарии силовики в мае объявили официальное предостережение 26-летнему мужчине, который, по их сведениям, "собирался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:02, 4 июня 2025
Житель Адыгеи задержан по делу об оправдании терроризма
19:06, 4 июня 2025
Контрактник из Жирновского района убит на Украине
17:48, 4 июня 2025
Два Свидетеля Иеговы* из Адыгейска признаны политзаключенными
16:34, 4 июня 2025
Защита Мельконьянца обжаловала приговор
15:08, 4 июня 2025
Продлен арест мастера газовой службы по делу о взрыве в Махачкале
14:22, 4 июня 2025
7
 Слова Щепихина о чеченцах привлекли внимание силовиков в Москве
Все события дня
Новости
Мужчина собирает СВУ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03:41, 4 июня 2025
Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за терроризм
Карта России. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
04:46, 3 июня 2025
Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России
Суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:47, 3 июня 2025
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор трем обвиняемым в терроризме гражданам Украины
Российский военный. Кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
03:48, 31 мая 2025
Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России
Кадр из видеообращения жителей Азова к Владимиру Путину. Скриншот видео из телеграм-канала Privet-Rostov.ru https://t.me/privet_rostov_ru/67469
08:44, 30 мая 2025
Жители Азова пожаловались Путину на неблагоустроенную Аллею Героев
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Арега Щепихина забрали с вокзала в Москве. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza
04 июня 2025, 11:44
Дудаев объявил похищение Щепихина задержанием

Арег Щепихин. Кадр видео с его личной страницы в соцсети
04 июня 2025, 11:21
Похищенный Арег Щепихин оскорблял в блоге мусульман и чеченцев

Станция метро "28 мая" в Баку. Фото: пресс-служба президента Азербайджана president.az/ru/articles/view/67188
03 июня 2025, 20:58
Активисты в Баку обвинили силовиков в жестоком обращении

“Сад памяти” в Буйнакске. Фото: пресс-служба фонда “Защитники Отечества” https://t.me/fondZOrd/5529
02 июня 2025, 20:57
15 военных из Дагестана убиты на Украине

“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Показать больше