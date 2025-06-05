Дончанин приговорен к длительному сроку по статье о госизмене

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Суд назначил 12 лет строгого режима жителю Ростовской области, которого силовики обвинили в переводе денег на украинский счет.

Дело 56-летнего мужчины рассматривал Ростовский областной суд.

Согласно версии обвинения, житель Ростовской области в 2022 году перевел деньги на украинский банковский счет "в пользу ВСУ", сообщила прокуратура по Ростовской области. Мотивом мужчины следователи и суд сочли желание противодействовать "специальной военной операции".

Обвиняемому назначено 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и денежный штраф на сумму 200 тысяч рублей. Статья о государственной измене (275 УК РФ) предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение.

В карточке дела на сайте суда имя обвиняемого не указано. Процесс проходил в закрытом режиме, приговор оглашен 4 июня, следует из данных картотеки.

Комментариями от осужденного или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о других случаях преследования жителей юга России по статье о госизмене. Так, в конце апреля житель Сочи был приговорен к 12 годам колонии за то, что в 2023 году отправлял своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео с местами расположения систем ПВО.

В Кабардино-Балкарии силовики в мае объявили официальное предостережение 26-летнему мужчине, который, по их сведениям, "собирался принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии".

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