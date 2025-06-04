Ограждение Ханагского водопада в Дагестане возмутило местных жителей

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Местные жители выражают недовольство тем, что в Хучни ограждают водопад высоким забором, а проход собираются сделать платным. Минприроды и администрация района объясняют это решение заботой об экологической обстановке и защитой территории. Глава Дагестана поддержал жителей, заявив, что местные власти перестарались.

По словам очевидцем, водопад хотят сделать платным. "Всю территорию водопада итак уже захватили. Лет 5 назад, там была такая поляна и дикая природа. Сейчас бетоны и заборы. Это просто позор какой-то. Нигде так не делают. Это не чья-то собственность!" - приводит сообщение возмущенного подписчика телеграм-канал "Голос Дагестана".

Двухметровый забор протяженностью 50 метров ставит вдоль границы водопада Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов. Планируется, что туристы смогут любоваться природной достопримечательностью только за деньги. Ориентировочно стоимость составит 100–150 рублей, пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Один из возмущенных местных жителей попытался сломать забор у Ханагского водопада, видео с этим инцидентом распространили местные телеграм-каналы. На кадрах видно, как мужчина, эмоционально ругаясь, пытается разрушить установленные конструкции, но его останавливают подошедшие сотрудники полиции.

"Надо должное отдать и сотрудникам полиции, которые, судя по видео, с пониманием относятся к эмоциям молодого человека", - пишет под видео "Новое дело" в своем телеграм-канале.

Издание "Черновик" в своем телеграм-канале публикует обращение одного из местных жителей. "Вокруг водопада почти все участки оформлены людьми, которые называют себя командой главы района. [...] Почему Следственный комитет России не работает по этим обстоятельствам? Прошу СК РФ, лично Александра Бастрыкина, а также органы ФСБ проверить данную информацию", - сказано в обращении.

На возмущение жителей отреагировал министр туризма Дагестана Ратмир Расулов, пообещав найти решение с учётом их интересов, пишет Mash.

В свою очередь руководство Минприроды Дагестана заявило, что вместо забора вокруг Ханагского (Хучнинского) водопада будет установлена аккуратная, декоративная, вписывающаяся в пространство изгородь, отмечает сегодня телеграм-канал "МЧС (Махач, Чё Стало?)".

В 18.38 мск сегодня высказался о проблеме и глава Дагестана Сергей Меликов. "В очередной раз вынужден повторить: заставь дурака богу молиться, он лоб расшибёт! В Табасаранском районе чиновники, мягко говоря, перестарались: природу они решили защищать как любое другое своё имущество – высоким забором! - написал он. - Уже поручил министру природы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Если коротко, наш Хучнинский водопад – памятник природы, а не туристический объект. Массовое и бесконтрольное посещение его туристами – антропогенный фактор, который неминуемо сказывается на экологии этих мест".

Меликов заявил, что "вместе с местными жителями возмущен" тем, как чиновники решили защищать экологию. "Такими заборами пусть уродуют свои дома и дачи, а не места вдохновения и объекты нашей общей гордости, - пишет Меликов. - Поручил, чтобы к решению вопроса был подключен в том числе местный имам, который выразит интересы людей, всех заинтересованных в долгой жизни Хучнинского водопада".

Главы Табасаранского района Магомед Курбанов опубликовал у себе в телеграм-канале "разъяснения по ситуации с ограждением у Ханагского водопада". По его данным, "участок площадью 1,3 га отнесён к категории особо охраняемых природных территорий и, по закону, должен быть огорожен".

"Планируется, что средства от посещения будут направлены на благоустройство: освещение, лавочки, трудоустройство четырёх местных жителей. В то же время министр (министр природных ресурсов и экологии РД Ратмир Расулов, - прим. "Кавказского узла") признал, что установленный забор визуально не соответствует природному ландшафту. Вместо него будет установлен декоративный вариант, гармонирующий с территорией", - написал глава района.

Он пообещал, что проект ограждения обязательно будет согласован с инициативной группой жителей.

"Из-за некорректной подачи информации в различных интернет-сообществах данное решение воспринято жителями района, как желание Дирекции ООПТ Минприроды РД наживиться на этой достопримечательности. Мы понимаем переживания людей, и хочу заверить, что на объекте будут установлены камеры и будет организован строгий контроль за оплатой, посещаемостью и расходованием вырученных средств», - заявил министра Ратмир Расулов на встрече с главой и жителями района.

Ранее "Кавказский узел" писал, что летом 2023 года власти запретили брать плату за посещение водопада Тобот. Инвестор туркомплекса может брать плату за посещение его объектов, но не природных достопримечательностей, заявила администрация Хунзахского района. Однако местные жители заявляли, что с туристов продолжается взимание платы за посещение водопада Тобот, несмотря на то, что ранее власти Хунзахского района это запретили, рассказал в соцсети сотрудник туркомпании. Комментаторы заявили, что деньги с посетителей природной достопримечательности требуют незаконно.

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