Взимание платы за посещение водопада Тобот продолжено вопреки запрету

01 августа 2023, 09:32

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С туристов продолжается взимание платы за посещение водопада Тобот, несмотря на то, что ранее власти Хунзахского района это запретили, рассказал в соцсети сотрудник туркомпании. Комментаторы заявили, что деньги с посетителей природной достопримечательности требуют незаконно.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля стало известно, что власти запретили брать плату за посещение водопада Тобот. Инвестор туркомплекса может брать плату за посещение его объектов, но не природных достопримечательностей, заявила администрация Хунзахского района.

После того, как возник общественный резонанс, на водопаде Тобот было прекращено взимание оплаты за проход на смотровую площадку. Однако спустя некоторое время в этом месте снова стали брать оплату, рассказал местный житель, который заявил, что является сотрудником туристической компании.

"Требуют 500 рублей, и чтобы пройти к водопаду, надо по переулкам идти, чтобы посмотреть на водопад", – сказал он на видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике* tut.dagestan.

"Я туроператор, и возмущен этим. Парней поставили туда, и просят 500 рублей. А по переулкам, там обрыв, и надо держаться за решетки, чтобы пройти к смотровой [площадке]. Я все понимаю, если было бы 50-100 рублей, но не у всех есть возможность 500 рублей платить", – приведены слова сотрудника туркомпании в в описании к видеоролику.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 09.30 мск набрал 1468 отметок "нравится" и 154 комментария.

"Мне просто вот интересно, на каком основании? Почему чтобы посетить места своих предков, я теперь должна кому-то платить? На что эти деньги идут?" – задалась вопросами raisa_muradovna.

"На что идут эти деньги и вообще кто они такие, чтобы брать деньги за то, чтобы посмотреть на красоту природы?" – высказал схожее мнение пользователь dzham_mus.

"Вы кто такие, чтобы требовать деньги, это что ваша собственность? К вам домой что ли идут? Такого нет нигде, за что вздумается, за то и берут деньги", – возмутилась oksi_magomedova_.

"Никто не имеет права там брать деньги", – заявил пользователь business._.success.

"Все объекты муниципальные и не понимаю, за что берут деньги, на каком основании и с каких пор стало это все чьей-то собственностью?" – спросил 1.ksiushka.

"Это не частная собственность, чтобы платить", – подчеркнула fatima_li6.

На 09.30 мск на сайте Хунзахского района нет комментариев относительно жалоб о взимании платы за посещение водопада Тобот несмотря на заперт.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля экскурсоводы отметили, что в Дагестане предприниматели самовольно ограничивают посещение туристами местных достопримечательностей и несанкционированно взимают плату за вход на смотровые площадки. И этот тренд распространился на все туристические объекты республики

Вход на территорию заповедников и охраняемых территорий может стать платным только по решению властей, пояснил ранее корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

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