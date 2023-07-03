Власти запретили брать плату за посещение водопада Тобот

03 июля 2023, 22:35

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Сбор денег за посещение водопада Тобот прекращен. Инвестор туркомплекса может брать плату за посещение его объектов, но не природных достопримечательностей, сообщила администрация Хунзахского района.

Как писал "Кавказский узел", правительство Дагестана решило сделать платным посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей. За посещение природных парков "Верхний Гуниб", "Хунзахский" и "Ицари", Карадахской и Салтинской теснин, Ханагского водопада, озера Мочох, водопада Чвахило и Алмакского каньона установлена плата в 100 рублей. Минприроды Дагестана тогал сообщило, что введение платы за посещение территорий особо охраняемых природных территорий, позволит "повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей".

В Хунзахском районе стали взимать плату за посещение водопада Тобот. "Нашлись те, кто на знаменитой локации начал строительство какого-то объекта, и чтобы пройти на смотровую площадку, надо заплатить 250 рублей с человека", - опубликовало 26 июня в своем Telegram-канале обращение читателей издание "Черновик" и фотографию с чеком за посещение водопада Тобот.

После того, как стало известно о сборе денег за вход на смотровую площадку, представители администрации Хунзахского района посетили это место. Факты подтвердились. "Сбор средств прекращен до выяснения всех обстоятельств", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации района.

В этом месте частный инвестор начал строить туристический комплекс, в состав которого войдет музейное пространство, три фотозоны, в том числе с видом на водопад Тобот, коттеджи, сувенирный магазин. "Если после окончания строительства плата будет браться за посещение музейных павильонов и других структур туркомплекса, то это является допустимым. Просто брать деньги за вид на природные достопримечательности" незаконно"", - подчеркнули в администрации района.

Плата может взиматься по решению местных властей за посещение природных заповедников и особо охраняемых природных территорий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов. "Но за то, чтобы просто пройти на место, где открывается красивый вид на природные достопримечательности, деньги не должны брать. Хотя в Дагестане с развитием туризма активно начал развиваться подобный вид так называемого бизнеса. Дошло до того, что перегораживают вход на дикие пляжи к морю, и берут деньги за въезд на территорию, где ничего не благоустроено. В подобных случаях следует обращаться в правоохранительные органы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мае этого года правительство Дагестана ввело плату за посещение Салтинского водопада. Это решение властей вызвало возмущение как туроператоров, так и местных жителей, которые обратились с жалобой к депутату Госдумы от Дагестана, уроженцу села Салта Хизри Абакарову.

Депутат заявил, что "две странные личности", один из которых "имеет какой-то договор о том, что теперь он будет взимать плату со всех посетителей Салтинского водопада", а второй "бумажку, на которой написано, что он и только он имеет право распоряжаться всей водой в устье реки Салтинка, а также территорией по 20 метров от каждого ее берег" получили возможность взимать плату с туристов. "Годами жители моего села делали условия для того, чтобы посетителям водопада было удобно, чтобы были все условия для туристов, вкладывали в это силы и средства. И теперь приходит вот этот с бумажкой и говорит: все, всем спасибо, все расходимся. Содержать Салтинский водопад в порядке, зарабатывать на нем, платить налоги должны сами жители села, а не какие-то гастролеры", - написал Абакаров в своем Telegram-канале 18 мая.

В сентябре 2022 года депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что посещение светомузыкальных шоу на фонтанном комплексе в Дербенте станет платным, для обслуживания парка создается управляющая компания. Он пояснил, что ранее обслуживанием занималась мэрия, но справляться с этим город уже не может. Платить 500 рублей, чтобы посетить светомузыкальное шоу, - очень дорого, учитывая дорогу и сопутствующие расходы, отметили пользователи соцсети и задались вопросом, зачем было строить фонтан, если у городских властей нет денег, чтобы содержать его.

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