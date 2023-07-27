Самовольный сбор денег за посещение туробъектов стал трендом в Дагестане

27 июля 2023, 10:08

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Предприниматели самовольно ограничивают посещение туристами местных достопримечательностей и несанкционированно взимают плату за вход на смотровые площадки. И этот тренд распространился на все туристические объекты республики, рассказали экскурсоводы. Вход на территорию заповедников и охраняемых территорий может стать платным только по решению властей, отметил юрист.

Как информировала "Кавказский узел", 3 июля стало известно, что власти Хунзахского района запретили сбор денег за посещение водопада Тобот. Инвестор туркомплекса может брать плату за посещение его объектов, но не природных достопримечательностей, пояснили в районной администрации.

В конце февраля правительство Дагестана решило сделать платным посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей. За посещение природных парков "Верхний Гуниб", "Хунзахский" и "Ицари", Карадахской и Салтинской теснин, Ханагского водопада, озера Мочох, водопада Чвахило и Алмакского каньона была установлена плата в 100 рублей. Минприроды Дагестана тогда сообщило, что введение платы за посещение территорий особо охраняемых природных территорий позволит "повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей".

После того как стало известно о сборе денег за вход на смотровую площадку водопада Тобот, сотрудники администрации Хунзахского района посетили это место, и факты подтвердились. "Сбор средств прекращен до выяснения всех обстоятельств", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации района.

За посещение туристического объекта "Тещин язык" плата не взимается, и платной парковки в этом месте нет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Буйнакского района.

Некоторые турфирмы не водят туристов на "Тещин язык", так как площадка не оборудована должным образом с точки зрения безопасности. С туристов за парковку там берут плату по 30 рублей за каждую машину, рассказала руководитель турфирмы Елена.

Также она отметила, что некоторые турфирмы прекратили водить туристов и на смотровую площадку около водопада Тобот. "Когда начали взимать плату, мы перестали водить туристов на эту смотровую площадку, чтобы они могли бесплатно посмотреть на водопад Тобот, стали заводить туристов со стороны Аранинской крепости", – пояснила Елена корреспонденту "Кавказского узла".

"Возле экраноплана "Лунь" в Дербенте поставили шлагбаум, пока деньги не брали. Вроде обозначили как природоохранную зону", – добавила она.

На площадке "Тобот" за вход на смотровую площадку с каждого человека пытались брать по 250 рублей, но после того, как возник резонанс, вход стал бесплатным, рассказала экскурсовод Марина. "Парковка платная на "Тещином языке" – 30 рублей за машину. На Матласе в Хунзахском районе – от 100 до 200 рублей. За вход плату берут в Карадахской теснине, на Салтинском водопаде – по 100 рублей", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Возле экраноплана "Лунь" ранее была автостоянка, отметил экскурсовод Расул. "Сейчас это место огорожено, стоит шлагбаум, никого не пускают. Приходится оставлять машины на дороге. Скорее всего, готовят место под платную парковку", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Деньги собирают практически на всех популярных туристических локациях Дагестана, причем это делают местные жители с неизвестным статусом, и не предъявляющие никаких документов, отметил он.

Платная стоянка также расположена возле бархана "Сарыкум", рассказал житель Махачкалы Рустам. "Никаких условий нет, просто сетку поставили, за въезд берут 100 рублей с машины. А если не заедешь и где-то оставишь, сказали, что поцарапают машину. Дороги нормальной нет, туалеты не работают, а деньги берут", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Плата за посещение природных заповедников и особо охраняемых природных территорий может взиматься, если такое решение примут местные власти, объяснил юрист Рустам Ахмедов.

"За то, чтобы просто пройти на место, где открывается вид на природные достопримечательности, деньги не должны брать. Но часто местные жители по своей инициативе, или в негласном сотрудничестве с администрациями, берут деньги за въезд на территорию, при этом ничего не благоустраивается. Только после того, как это становится достоянием общественности, как произошло с водопадом "Тобот", плата отменяется", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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