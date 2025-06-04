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Кавказский узел

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04:38, 4 июня 2025

Военный из Кабардино-Балкарии получил срок за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суадин Бахунов из селения Старый Черек приговорен к шести годам строгого режима за пять месяцев отсутствия в части во время мобилизации. 

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд 3 июня вынес приговор Суадину Бахунову, признав его виновным по части 5 статьи 337 УК РФ

Как установил суд, Бахунов, служивший в воинской части в Ставрополе, без уважительных причин отсутствовал на службе с 22 августа 2024 года до 20 января 2025 года, когда полицейские разыскали его дома, в селении Старый Черек. В течение почти пяти месяцев военнослужащий “проводил время по своему усмотрению и уклонялся от военной службы”, говорится в сообщении на странице суда “ВКонтакте”. 

Бахунов ранее уже был приговорен к реальному сроку за тяжкое умышленное преступление, судимость не была погашена. Хотя он признал свою вину в суде и высказал сожаление о содеянном, суд признал его рецидивистом, назначив шесть лет колонии строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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