Военный осужден в Нальчике за самоволку

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К году колонии приговорил суд в Нальчике военнослужащего Шхагапсоева, который более двадцати дней не являлся на службу в воинскую часть, дислоцированную в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд 3 июня вынес приговор военнослужащему Шхагапсоеву, признав его виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ, говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Суд установил, что Шхагапсоев 7 февраля этого года без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Дагестане. 28 февраля Шхагапсоев сам явился в отдел полиции в городе Кашхатау Черекского района.

Суд приговорил Шхагапсоева к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".