Оплата путевок в хадж становится семейным делом для жителей Чечни

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Паломники из Чечни часто стараются самостоятельно накопить на путевку в хадж, но сумма в 5600 долларов значительна и родственники всегда стараются помочь деньгами.

Как писал "Кавказский узел", квота для Чечни на паломничество в Садовскую Аравию в 2024 году году составляла 3000 человек, а в этом году из Чечни в хадж отправились 3500 паломников. Последняя группа, в состав которой вошли также родственники и приближенные Рамзана Кадырова, вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Грозного 31 мая.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Цена путевки в хадж из Чечни практически не изменилась с прошлого года, заявил “Кавказскому узлу” помощник муфтия Чечни Леча Хункаров. В 2024 году стоимость комфорт-тура из Чечни составляла 5500 долларов.

“Стоимость путевки - 5600 долларов, это комфорт-тур. Он включает прямой перелет из Грозного в Саудовскую Аравию и обратно. У всех стандартный набор по размещению в гостиницах с питанием, трансфер в течение 22 дней и гид-проводник по местам поклонения, а также 5 литров воды из священного источника Зам-Зам”, - рассказал Хункаров. Он добавил, что квота на хадж была выбрана полностью, однако двум паломникам по состоянию здоровья пришлось остаться в республике.

63-летний Осман Юниев впервые выехал в хадж. Мужчина собирал средства сам, хотя отчасти ему помогли родные и близкие.

"Я сколько знаю людей, все они, в том числе старшие, говорят, что паломник должен собрать деньги сам: свои пенсии, другие какие-то доходы, что-то из двора, из живности продать. Так и собирают, идут к этой своей мечте, чтобы на свои деньги поехать. Но жизнь все равно диктует свои правила, и конечно, дети хотят помочь”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Асламбек значительно моложе, он также сам зарабатывал на хадж, но и ему помогли близкие. “Молодежь сама зарабатывает, я вот на стройке работал. А если старик, например, объявляет, что хочет поехать на хадж, родственники приходят и помогают: просто дают деньги, заставляют принимать или куда-нибудь на стол положат, так потихоньку собирается сумма. В основном чеченцы живут очень социально в плане того, что семья, родные и близкие общими усилиями помогают в деле поездки в хадж”, - пояснил он.

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