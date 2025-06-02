Победа в апелляционном суде воодушевила жильцов аварийных домов Волгограда

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Волгоградский областной суд апелляционной инстанции встал на сторону жителей многоквартирного дома, которых не удовлетворили предложенные мэрией Волгограда условия проживания в новом жилом комплексе.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что заместитель губернатора Волгоградской области Юрий Седов пригрозил судом тем, кто отказывается переселяться из аварийного жилья в Красноармейском и Краснооктябрьском районах Волгограда в новый жилой комплекс, расположенный более чем за 60 километров от их места проживания. Жильцы не согласились с позицией Седова.

"Суды мы выиграли"

Одна из таких жильцов - Вера Завидова сообщила с корреспонденту «Кавказского узла» о победе в судебной тяжбе, которая завершилась 28 мая.

Многоквартирный дом, в котором проживает семья Веры Завидовой, 18 марта 2015 года межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащем реконструкции. Старый дом располагается в Краснооктябрьском районе Волгограда. Завидова считает, что этот дом требует лишь небольшого ремонта и замены старых коммуникаций. При этом женщина уверена, что ее жилищные условия в случае переселения в новый многоквартирный дом, построенный в 2024 году в Жилом комплексе «На Матросова» (микрорайон Вишневая балка Краснооктябрьского района), значительно ухудшатся. Вера, как и некоторые другие члены группы переселенцев, написала жалобу в приемную президента и в следственные органы.

17 февраля 2025 года в Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступило исковое заявление из администрации Волгограда. Представитель истца К. Плаксунова инициировала гражданское дело по иску мэрии к Завидовой об изъятии у нее жилого помещения «для муниципальных нужд». Истец предложил суду возложить на ответчицу «обязанность заключить соглашение и передать жилое помещение», прекратить право собственности на старую квартиру и признать права собственности на новую.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Завидова является собственником жилого помещения площадью 55,5 кв.м. 22 ноября 2022 года она выбрала способ переселения из аварийного дома в другое жилое помещение, предоставленное ей по договору мены. Ей приобрели двухкомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже восьмиэтажного дома площадью 56,1 кв.м. в ЖК «На Матросова».

25 ноября 2024 года Завидова осмотрела жилье, которое мэрия предоставила ей взамен аварийного. Оно ей не понравилось, и Завидова написала заявление об отказе от переселения. Прокурор Москаленко встала на сторону ответчицы и попросила суд отказать в удовлетворении иска. Судья Ирина Шушлебина в ходе судебного процесса выявила нарушения процедуры выкупа жилого помещения и отказала администрации Волгограда в удовлетворении иска. При этом судья обязала мэрию заключить приемлемое для Завидовой соглашение. Окончательная форма судебного решения была подготовлена 3 марта.

Нам ни квартиры там не нравятся, ни коммунальная инфраструктура, ни месторасположение

28 мая в Волгоградском областном суде рассматривалась жалоба мэрии. Чиновники города просили суд апелляционной инстанции отменить приговор районного суда. Обе стороны озвучили те же доводы в защиту своих позиций. Председательствующий облсуда Попов встал на сторону Завидовой, отказав мэрии в удовлетворении ее иска.

«Суды мы выиграли. Ждем, когда выдадут решение. Если мэрия ничего не предложит, будем на выкуп выходить. Условия проживания в ЖК «На Матросова» нас совсем не устраивают. Нам ни квартиры там не нравятся, ни коммунальная инфраструктура, ни месторасположение», - сказала Вера Завидова. Женщина пояснила, что аналогичный судебный процесс выиграла и ее сестра, однако не стала приводить подробности этого дела.

"Если мэрия подаст в суд, то мы его выиграем"

Другие члены протестной группы, жильцы аварийных домов, которые выступают против переселения в ЖК «На Матросова», с воодушевлением восприняли судебную победу Завидовой.

«Правда на нашей стороне. Нельзя переселять людей в квартиры с сомнительной коммунальной инфраструктурой, да еще и в дальний конец города. Если мэрия подаст на нас в суд, то мы этот его выиграем, как это было в случае с Завидовой и ее сестрой», - сказала журналисту переселенка, попросившая не называть ее имя.

Член инициативной группы Алена Чевтаева, переселяемая в ЖК «На Матросова» из Красноармейского района, сообщила корреспонденту, что на жалобы в мэрию и в надзорные органы она пока не получила ответов. «30 мая я ездила смотреть квартиру в то же ЖК «На Матросова». Написала отказ (на переезд). Жду теперь, что будет дальше: а суд мэрия подаст на меня или же что другое предложат. Если мэрия подаст в суд, то мы его выиграем, как Завидова», - сказала Чевтаева.

Обе женщины сообщили, что замгубернатора Волгоградской области Юрий Седов пока в суд на них не подавал.

"Права Завидовой были нарушены"

Юрист Сергей Иващенко пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что дело Завидовой можно отнести к судебной практике, связанной с обеспечением жилищных прав граждан в случаях признания их жилых помещений и домов, в которых они проживают аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (второй раздел судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного суда РФ 29 апреля 2014 года).

«Собственник аварийной квартиры вправе требовать выплаты выкупной цены за изымаемое у него помещение либо предоставления другого благоустроенного жилья на праве собственности. Подчеркну - благоустроенного, удовлетворяющего его потребностям. Веру Завидову обмен не устроил. Она посчитала его неравноценным. Здесь в действие вступают требования пункта 2 статьи 568 Гражданского кодекса РФ. Права Завидовой были нарушены. Понятно, что суды встали на ее сторону», - пояснил Сергей Иващенко.

Отметим, что жильцы, которые оспаривают требования мэрии в судах и Следкоме, ранее обратились за помощью к главам России и Белоруссии.

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