Власти пригрозили волгоградцам судом за отказ переселяться из аварийных домов

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Заместитель губернатора Волгоградской области Юрий Седов пригрозил судом тем, кто отказывается переселяться из аварийного жилья в Красноармейском районе Волгограда в новый жилой комплекс в отдаленном районе города. Жильцы не согласились с позицией Седова и готовятся к судам.

"Кавказский узел" сообщал, что мэрия Волгограда настаивает на переселении жильцов аварийных домов, расположенных в Заканалье, в новый жилой комплекс "На Матросова", расположенный более чем за 60 километров от их места проживания. Жильцы, которые оспаривают требования мэрии в судах и Следкоме, обратились за помощью к главам России и Белоруссии.

Член инициативной группы жильцов Алена Чевтаева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что 14 мая она получила из администрации Волгоградской области письмо, подписанное заместителем губернатора Волгоградской области Юрий Седов (письмо от 13 мая №18/2501640-7,8,9,10,12, имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Письмо стало реакцией региональных властей на обращения членов протестной группы жильцов в Управление Президента России.

Седов напомнил Чевтаевой, что дом, в котором она проживала в микрорайоне «Заканалье» в Красноармейском районе Волгограда, был признан аварийным и подлежащим сносу 27 мая 2016 года. В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда...в 2019-2025 годах» Чевтаевой был предложен выбор способа переселения. 23 ноября 2022 года женщина решила переселяться из непригодного для проживания жилья «путем предоставление благоустроенного жилого помещения». Жильцы настаивали на том, чтобы им предоставили квартиры в ближайшем к Заканалью Кировском районе. Но им закупили квартиры в 60 км от их аварийного дома.

«Действующим жилищным законодательством при осуществлении закупок жилья не предусмотрена возможность установления для участников аукционов ограничений в части определения конкретного района … таким образом, закупка жилых помещений проводится в черте городского округа город-герой Волгоград, который имеет 8 районов», - ответил на запросы в письме Чевтаевой заместитель губернатора.

Он также сообщил, что проектная документация на строительство домов в ЖК «На Матросова» была разработана ООО «Волгоградский Промстройпроект» и имеет положительное заключение экспертизы. «Таким образом, проектная документация и результаты инженерных изысканий удовлетворяют требованиям … законодательства», - заявил чиновник относительно дискуссии о нарушениях в ходе возведения нового ЖК.

Юрий Седов сообщил заявительнице, что в 2023 году департамент по жилищным и социальным вопросам мэрии заключил муниципальные контракты на приобретение 791 квартиры в 11 многоквартирных домах на улице Ломоносова в новом ЖК «На Матросова» в Краснооктябрьском районе города. В конце 2024 года жилые помещения были оформлены в собственность, начался процесс их передачи «переселенцам». Квартиры и прилегающая территория, по мнению заместителя губернатора, в новом ЖК благоустроены. Дома подключены к новой котельной. Парковка автотранспорта рассчитана на 441 место. К новому жилому комплексу была подведена дорога и пущен общественный транспорт №51К по маршруту ЖК «На Матросова» - Площадь Титова.

«На настоящий момент в транспортной и пешеходной доступности от жилого комплекса расположены три детских сада и четыре школы, также магазины, рынок и почтовое отделение», - отметил чиновник.

Седов также указал Чевтаевой на то, что ей была выделена квартира, превышающая по площади старое помещение: 25 кв.м. вместо 21 кв. м. В конце письма Седов заявил, что, так как семья Чевтаевой отказалась переезжать в ЖК «На Матросова», «вопрос переселения будет решаться в судебном порядке». «Смомента выдачи заключений о соответствии построенных 11 жилых домов в ЖК «На Матросова» требованиям проектной документации, проведение Инспекцией проверочных мероприятий после завершения строительства и выдачи заключения о соответствии построенного объекта, законодательством не предусмотрено», - говорится в письме.

Алена Чевтаева в своих заявлениях в следственные и надзорные органы указывала на признаки растраты около 2 млрд рублей «под прикрытием программы расселения аварийного жилья» и на коррупционную составляющую в действиях региональных и городских чиновников. Так, в своем публичном обращении она заявила о том, что за счёт действий чиновников «обогатился застройщик ООО "АЗС", без проблем реализовавший 98% квартир своего ЖК без какого-то либо особенного статуса (МИП или КРТ)». По мнению Чевтаевой, власти переселяют в квартиры, «купленные без правовых оснований», стариков и детей, в том числе с инвалидностью, в некачественные дома, «сляпанные на космических скоростях, гораздо быстрее расчётного срока строительства, да ещё и на таком отшибе, в нормативном радиусе которого нет не только садов, школ и больниц, но даже дороги с необходимой пешеходно-транспортной инфраструктурой». Женщина так описывает сложившуюся ситуацию.

«Администрация Волгограда за счёт предоставленной комитетом субсидии федеральных и региональных денежных средств, в рамках программы расселения аварийного жилья, выкупила у одного застройщика 97% квартир в возводимых им домах. При этом, во-первых, оснований для закупки квартир администрация вообще не имела, так как не имела отказов от компенсации аварийного жилья, потому что вообще нарушила процедуру (ст. 32 ЖК РФ) и не направила проект соглашения о выкупе (компенсации) собственникам аварийных помещений, с оценкой стоимости размера компенсации на основе отчёта об оценке, и не получила от граждан отказ от подписания такого соглашения. Во-вторых, при отсутствии отказов от соглашений в возмещении (юридических оснований, предусмотренных законодательством), комитет строительства Волгоградской области (распорядитель финансовых средств) не имел права выделять средства на закупку квартир», - считает Алена Чевтаева.

Женщина считает, что граждан де-факто «лишили права воспользоваться и возмещением (компенсацией) и субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений». «Соглашения об изъятии жилого помещения с выплатой возмещения никому не направлялись», - заявила Чевтаева.

Представитель жильцов также считает, что квартиры, «в которые администрация пытается вселить людей через суд», расположены в домах, «возведённых с нарушением проектной документации и установленных законом требований». «Экспертиза, осуществлённая по заданию СК, подтвердила наличие нарушений действующего законодательства», - заметила Алена Чевтаева.

В квартиру в ЖК «На Матросова» отказывается также переселяться семья Веры Завидовой, которая живет недалеко от нового ЖК - в Краснооктябрьском районе, на Нижних Баррикадах. Женщина считает, что ее жилищные условия в случае переселения «значительно ухудшатся». Вера так же, как и другие члены протестной группы, написала жалобу в приемную президента и в следственные органы. Но, в отличие от Чевтаевой, она пока ответ чиновников на это заявление не получила.

«Не понимаю, почему наш дом признали аварийным. У нас отличный дом, отличная квартира с видом на Волгу и доступной социальной инфраструктурой. Нас же переселяют в самые настоящие бараки казарменного типа. Там такая же планировка, как в СИЗО города Камышина», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Вера Завидова.

Завидова считает, что дома, в ЖК «На Матросова» построены с нарушениями требований пожарной безопасности. По ее словам, на этажах выше пятого нет пожарных выходов. Она рассказала о том, что 3 мая в одном из домов сработала пожарная сигнализация. За три с половиной часа работы сигнализации бригада пожарных так и не приехала, утверждает женщина.

Вера Завидова также заявила, что ЖК «На Матросова» построен на территории с высоким уровнем грунтовых вод. «В подвалах некоторых домов уже камыш растет. Да, пустили маршрутку (№51К), ходят раз в полчаса. Но те, кто туда переселился, говорят, что водители машин считают маршрут невыгодным и не обустроенным (нет остановок) и намерены вскоре отказаться от работы на нем. Да, ближайшая инфраструктура и школы с детсадами расположены в двух километрах от ЖК. Но дорога узкая из ЖК. Проходит она в частном секторе. Тротуаров нет. Людям приходится ходить по проезжей части, что опасно», - рассказала женщина.

Переселяя людей из крайне южного района в крайне северный, чиновники попросту ломают весь уклад их жизни

Юрист Сергей Иващенко указал на несовершенство законодательства в области переселения граждан из аварийного жилья в новостройки, хотя при этом «чиновники правы, когда говорят о том, что нарушений нет».

«Формально нарушений нет, хотя найти их все же при тщательном анализе ситуации можно. Здесь речь может идти о гуманном подходе к решению проблемы. Да, власти имеют право, согласно Жилищного кодекса, переселить людей в пределах населенного пункта. Но Волгоград — особый населенный пункт. Узкой полосой вдоль Волги он тянется на расстоянии в 70 километров. Переселяя людей из крайне южного района в крайне северный, чиновники попросту ломают через колено весь уклад их жизни: нужно искать новую работу, новые детские коллективы для детей, привыкать к новым, часто худшим условиям жизни. Нужно проявлять человечность к людям, тем более, что квартиры для переселенцев были в соседнем с Красноармейским Кировском районе», - сказал юрист.

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